Pritisak na Trumpa: Skoro cijeli Kongres za objavu Epsteinovih dokumenata, na redu Senat

Zastupnički dom američkog Kongresa u utorak je golemom većinom, s 427 glasova za i samo jednim protiv, usvojio zakon kojim se Ministarstvu pravosuđa nalaže javna objava svih istražnih spisa o osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu. Ovaj potez predstavlja dramatičan preokret nakon višemjesečnog žestokog protivljenja predsjednika Donalda Trumpa i vodstva Republikanske stranke.

Slomljen višemjesečni otpor Trumpa i vodstva stranke

Zakon, nazvan "Epstein Files Transparency Act", mjesecima je bio blokiran. Predsjednik Trump je inicijativu odbacivao kao "demokratsku podvalu", dok je predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson odbijao staviti prijedlog na glasanje. Međutim, dvostranačka skupina zastupnika, predvođena republikancem Thomasom Massiejem i demokratom Room Khannom, iskoristila je rijetku proceduralnu mjeru poznatu kao "peticija za razrješenje" kako bi zaobišla Johnsonovu blokadu.

Nakon što je prikupljen ključni 218. potpis, suočeni s neizbježnim glasanjem i rastućim pritiskom, i Trump i Johnson su popustili. Trump je tijekom vikenda pozvao republikance da podrže zakon te je obećao da će ga potpisati ako prođe i Senat.

Žrtve i zastupnici pozdravljaju glasanje

Pritisak javnosti i Epsteinovih žrtava bio je ključan. "Iscrpljene smo od preživljavanja traume, a zatim i političkih sukoba koji je okružuju. Molim vas, Donalde Trumpe, prestanite ovo pretvarati u politiku", poručila je Jena-Lisa Jones, jedna od preživjelih žrtava.

Republikanka Marjorie Taylor Greene, inače dugogodišnja Trumpova saveznica, izjavila je: "Uspjeli smo boreći se protiv najmoćnijih ljudi na svijetu, čak i protiv predsjednika Sjedinjenih Država". Sam Johnson, iako je glasao "za", zakon je nazvao "očitim političkim manevrom" i "političkim oružjem" demokrata, navodi Associated Press.

Neizvjesna sudbina u Senatu

Zakon sada odlazi u Senat, gdje mu je sudbina neizvjesna. Vođa republikanske većine u Senatu, John Thune, dosad je bio suzdržan, dok je vođa demokrata Chuck Schumer najavio da će tražiti hitno glasanje. Johnson je izrazio nadu da će Senat izmijeniti zakon kako bi se "zaštitile žrtve i zviždači", što bi moglo odgoditi njegovo konačno usvajanje. S druge strane, sponzori zakona Massie i Khanna upozorili su Senat da ne "komplicira stvari", ističući da je "sramoćenje moćnika upravo i cilj".

Usvajanje u Zastupničkom domu predstavlja značajan korak prema rasvjetljavanju jedne od najvećih afera u novijoj američkoj povijesti. Unatoč početnom otporu Bijele kuće i vodstva Kongresa, pritisak žrtava i dijela zastupnika doveo je do rijetkog dvostranačkog konsenzusa. Konačna pobjeda za transparentnost sada ovisi o odluci Senata.