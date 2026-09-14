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IDE U ISTRAŽNI ZATVOR

Pritvorili sezonca iz BiH zbog požara na Pelješcu. Podmetnuo ga jer je bio razočaran u ljubav?

Piše Iva Tomas,
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Pritvorili sezonca iz BiH zbog požara na Pelješcu. Podmetnuo ga jer je bio razočaran u ljubav?
Foto: Dubrovački dnevnik
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Neslužbeno se doznaje i da bi razlog njegova postupka moglo biti razočaranje u ljubavi. Istraga će utvrditi sve okolnosti događaja

T.J. (21) iz Čapljine, kuhar koji je ovog ljeta radio kao sezonac na Pelješcu, završio je u istražnom zatvoru zbog sumnje da je namjerno zapalio suhu travu i nisko raslinje uz državnu cestu D-414. Požar je zahvatio oko 2500 četvornih metara, a brzom intervencijom peljeških vatrogasaca spriječeno je njegovo daljnje širenje. Uhićen je 12. rujna oko 1 sat ujutro, a sucu istrage priveden je dan poslije, piše Dubrovački dnevnik.

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Protiv 21-godišnjaka Policijska postaja Ston podnijela je 10. rujna kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku zbog sumnje da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Policiju je na događaj upozorio poljski turist koji je, vozeći se Pelješcem, između mjesta Brijesta i Luka Dubrava, ugledao muškarca kako plinskim upaljačem pali suhu travu i nisko raslinje.

Detaljnim pregledom snimki nadzornih kamera policija je utvrdila kojim se vozilom muškarac dovezao na lokaciju, a potom i identificirala 21-godišnjeg vozača. Dežurni sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku prihvatio je prijedlog zamjenika općinskog državnog odvjetnika Cvitana Raguža i odredio osumnjičenom istražni zatvor u trajanju do 30 dana.

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Glasnogovornik dubrovačkog Županijskog suda, sudac Pero Miloglav, pojasnio je da je sud zaključio kako je osumnjičenik svojim postupkom pokazao visok stupanj kriminalne volje. Procijenjeno je da postoji opasnost da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti isto ili počiniti još teže kazneno djelo. Očekuje se da će mu predsjednica Županijskog suda odrediti branitelja po službenoj dužnosti. Ipak, 21-godišnjak bi mogao relativno brzo izaći iz istražnog zatvora jer je tijekom ispitivanja u cijelosti priznao kazneno djelo za koje ga se tereti. 

Neslužbeno se doznaje i da bi razlog njegova postupka moglo biti razočaranje u ljubavi. Istraga će utvrditi sve okolnosti događaja, kao i konačnu kaznenu odgovornost osumnjičenika.

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