PRIUŠTIVI FIJASKO Izvisit će čak 813 ljudi koji imaju sve uvjete!

Prvi poziv kojim država želi osigurati priuštivo stanovanje po nižim cijenama najma pokazao je da je zainteresiranih za to četiri puta više nego što država ima na raspolaganju stanova. Čak 813 ljudi, kojih se prijavilo i ispunjava uvjete za priuštivi najam, neće moći do stana u ovoj rundi. Razlog je što se pokazalo da mnogi privatni vlasnici stanova i kuća koji su se prijavili na državni poziv i odlučili svoju nekretninu dati za priuštivi najam - ne ispunjavaju propisane uvjete.