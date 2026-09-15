Privatni letovi stajali milijune: Mađarska podnijela kaznenu prijavu protiv bivšeg ministra

Mađarska ministrica vanjskih poslova izjavila je u utorak da je podnijela kaznenu prijavu protiv bivšeg ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa i njegova tima zbog redovitog korištenja skupih privatnih letova umjesto redovitih letova u protekle četiri godine. Prijava koju je podnijela ministrica vanjskih poslova Anita Orbán najnoviji je u nizu nalaza nove vlade u sklopu borbe protiv korupcije, nakon što je premijer Péter Magyar u travnju uvjerljivom izbornom pobjedom svrgnuo Viktora Orbána nakon 16 godina na vlasti.

Viktor Orbán poriče optužbe za korupciju. Njegov glasnogovornik Bertalan Havasi rekao je u odgovoru Reutersu poslanom e-mailom da su letovi ministra vanjskih poslova bili u potpunosti u skladu s mjerodavnom vladinom odlukom.

"Posljednjih godina inozemni angažmani Ministarstva vanjskih poslova i trgovine bili su organizirani s uzornom učinkovitošću", rekao je. "Péter Szijjártó stoga zaslužuje pohvale, a ne politički motivirane napade."

U videozapisu objavljenom na Facebooku u utorak, Anita Orbán rekla je da u putovanjima Szijjártóa i njegova tima nije bilo ni traga brige za uštede.

"Od 2022. godine nadalje redovito su prelazili na korištenje čarter privatnih letova ili vojnih zrakoplova za putovanja ministra (Szijjártóa) i njegova izaslanstva", rekla je.

Dodala je da su dokumenti i istraga pokazali kako su između 2022. i 2026. godine ta putovanja u prosjeku stajala gotovo šest puta više, odnosno četiri milijarde forinti (12,6 milijuna američkih dolara) više nego što bi stajali redoviti letovi poslovne klase.

"Otkrivene činjenice stoga izazivaju sumnju u nesavjesno korištenje novca što je prouzročilo znatnu štetu, a također otvaraju i pitanje odgovornosti bivšeg vodstva ministarstva", dodala je.