Mađarska ministrica vanjskih poslova podnijela je kaznenu prijavu protiv bivšeg ministra zbog navodnog nepotrebnog trošenja javnog novca na privatne letove, što bi moglo imati značajne posljedice za bivšu vlast.
Privatni letovi stajali milijune: Mađarska podnijela kaznenu prijavu protiv bivšeg ministra
Mađarska ministrica vanjskih poslova izjavila je u utorak da je podnijela kaznenu prijavu protiv bivšeg ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa i njegova tima zbog redovitog korištenja skupih privatnih letova umjesto redovitih letova u protekle četiri godine. Prijava koju je podnijela ministrica vanjskih poslova Anita Orbán najnoviji je u nizu nalaza nove vlade u sklopu borbe protiv korupcije, nakon što je premijer Péter Magyar u travnju uvjerljivom izbornom pobjedom svrgnuo Viktora Orbána nakon 16 godina na vlasti.
Viktor Orbán poriče optužbe za korupciju. Njegov glasnogovornik Bertalan Havasi rekao je u odgovoru Reutersu poslanom e-mailom da su letovi ministra vanjskih poslova bili u potpunosti u skladu s mjerodavnom vladinom odlukom.
"Posljednjih godina inozemni angažmani Ministarstva vanjskih poslova i trgovine bili su organizirani s uzornom učinkovitošću", rekao je. "Péter Szijjártó stoga zaslužuje pohvale, a ne politički motivirane napade."
U videozapisu objavljenom na Facebooku u utorak, Anita Orbán rekla je da u putovanjima Szijjártóa i njegova tima nije bilo ni traga brige za uštede.
"Od 2022. godine nadalje redovito su prelazili na korištenje čarter privatnih letova ili vojnih zrakoplova za putovanja ministra (Szijjártóa) i njegova izaslanstva", rekla je.
Dodala je da su dokumenti i istraga pokazali kako su između 2022. i 2026. godine ta putovanja u prosjeku stajala gotovo šest puta više, odnosno četiri milijarde forinti (12,6 milijuna američkih dolara) više nego što bi stajali redoviti letovi poslovne klase.
"Otkrivene činjenice stoga izazivaju sumnju u nesavjesno korištenje novca što je prouzročilo znatnu štetu, a također otvaraju i pitanje odgovornosti bivšeg vodstva ministarstva", dodala je.
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