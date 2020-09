Priveden muškarac koji je silom htio odvući curicu u svoj stan

U Dubrovniku je priveden muškarac koji je osumnjičen da je prije dva dana u parku silom htio odvući djevojčicu u svoj stan. O svemu je jučer pisala i zabrinuta majka curice

<p>Muškarac inicijala J.V. (45), koji je osumnjičen da je u parku na Batali u Dubrovniku silom htio odvući 14-godišnju djevojčicu u svoj stan, priveden je jutros pred suca istrage.</p><p>O njemu je jučer na Facebooku pisala, kako bi upozorila ostale roditelje, zabrinuta majka djevojčice.</p><p>Sinoć između 21 i 22 sata desetak vršnjaka, učenika prvog razreda srednje škole družilo se u Parku na Batali, a kada su se dvije djevojčice izdvojile, prišao im je stariji muškarac i jednu od njih počeo prvo nagovarati da pođe s njime u stan, a kada je ona to odbila, počeo ju je vući za ruku. Na svu sreću, to su vidjeli njeni prijatelji koji su veoma dobro reagirali i počeli je braniti, a potom su pozvali policiju koja je jako brzo došla na spomenutu lokaciju.</p><p>- Moja je kćer bila u potpunom šoku, tresla se i zamuckivala, jedva je dala iskaz u policiji. U stanju šoka su bili i svi njeni prijatelji – ispričala je majka koja je jučer objavila što se dogodilo, ali je stavila i fotografiju muškarca koji je to navodno napravio.</p><p>Prekjučer je, kako kaže, bila u potpunom šoku, kao i njena kćer i cijelo njeno društvo vršnjaka s kojima je bila u Parku na Batali. Jučer se pitala je li moguće da se ovakve stvari događaju u Dubrovniku? </p><p>- I to oko 21 sat navečer, na javnom prostoru koji se ne nalazi u nekom zabačenom dijelu grada, nego na veoma prometnom i dostupnom mjestu. Stavila sam njegovu fotografiju iako znam da me zbog toga može tužiti, ali ja želim svim roditeljima skrenuti pažnju na tog muškarca, kako nijedno dijete više ne bi doživjelo ono što je doživjela moja kćer i njeni prijatelji – ispričala je majka za Dubrovnik.net.</p><p>- On je njih vjerojatno promatrao i iskoristio je trenutak kada su se njih dvije odvojile od grupe u kojoj je bilo više dječaka. Prišao je mojoj kćeri i rekao kako je ona najljepša te da pođe s njime do njegovog stana u blizini na kratko. Ona je to odbijala, a onda ju je počeo vući za ruku. Na svu sreću to su vidjeli njeni prijatelji i djeca su sjajno reagirala, branila su je, a onda pozvala policiju koja je zbilja došla veoma brzo – dodala je majka drhtavim glasom.</p>