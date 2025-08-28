Privedeni ravnatelj koji je 'markirao' i svirao s Grašom zatražio razrješenje u školi

Vladimir Novak, dojučerašnji ravnatelj Osnovne škole „Petar Zrinski” u Šenkovcu kod Čakovca, koji je priveden zbog sumnje da je lažirao 500 radnih sati, više ne želi biti ravnatelj pa je o tome kao osnivača obavijestio županiju.

Pročelnica županijskog Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Nives Kolarić Strah potvrdila je novinarima u četvrtak da je sad već bivši ravnatelj u srijedu obavijestio Međimursku županiju da više ne želi biti ravnatelj škole.

Kako bi škola za desetak dana spremno dočekala novu školsku godinu za ponedjeljak je sazvana hitna sjednica Školskog odbora.

Na sjednici će se raspravljati o zahtjevu ravnatelja o njegovom razrješenju te će se imenovati vršitelj dužnosti ravnatelja osnovne škole, rekla je pročelnica, dodavši da će škola raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja.

Ustvrdila je da je škola dosad funkcionirala jako dobro, ima jako dobre rezultate te učenici godinama sudjeluju na županijskim i državnim natjecanjima.

Pročelnica je istaknula da je krajem prošle godine Međimurska županija zaprimila anonimnu prijavu o nedolasku ravnatelja Vladimira Novaka u školu te su je proslijedili prosvjetnoj inspekciji.

Zatražili su i izjavu prijavljenog ravnatelja koju su, napomenula je Kolarić Strah, također dostavili Ministarstvu.

"Ministarstvo je provelo inspekcijski nadzor o čemu smo zaprimili zapisnik u kojem je navedeno kako je ravnatelj Osnovne škole „Petar Zrinski” Šenkovec, Vladimir Novak, koristio godišnji odmor u razdoblju od 2022. do 2024. godine, 30 dana, sukladno Zakonu o radu i da ne postoje razlozi za poduzimanje mjera propisanih zakonom o prosvjetnoj inspekciji", kazala je pročelnica.

Policija je u srijedu izvijestila da je zbog sumnje da je lažirao 500 radnih sati, privela 47-godišnjeg ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove na području Međimurske županije te je protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Terete ga da je od veljače 2022. do lipnja 2025. godine, kao odgovorna osoba iskoristio svoj položaj ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove u Međimurju te je u evidencijskim listama radnog vremena neistinito prikazivao prisustvo na radnom mjestu.

Sumnjiče ga da je zlouporabom položaja i ovlasti time za sebe pribavio znatnu imovinsku korist u iznosu od više tisuća eura.

Protiv ravnatelja je zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku PU međimurske, ali je kasnije pušten.