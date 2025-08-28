Obavijesti

News

Komentari 0
TRAŽE MU ZAMJENU

Privedeni ravnatelj koji je 'markirao' i svirao s Grašom zatražio razrješenje u školi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Privedeni ravnatelj koji je 'markirao' i svirao s Grašom zatražio razrješenje u školi
Zagreb: Petar Grašo koncertom u Lisinkom obilježio 30 godina karijere | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pročelnica županijskog Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Nives Kolarić Strah potvrdila je novinarima u četvrtak da je sad već bivši ravnatelj u srijedu obavijestio Međimursku županiju da više ne želi biti ravnatelj škole.

Vladimir Novak, dojučerašnji ravnatelj Osnovne škole „Petar Zrinski” u Šenkovcu kod Čakovca, koji je priveden zbog sumnje da je lažirao 500 radnih sati, više ne želi biti ravnatelj pa je o tome kao osnivača obavijestio županiju.

Pročelnica županijskog Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Nives Kolarić Strah potvrdila je novinarima u četvrtak da je sad već bivši ravnatelj u srijedu obavijestio Međimursku županiju da više ne želi biti ravnatelj škole.

Kako bi škola za desetak dana spremno dočekala novu školsku godinu za ponedjeljak je sazvana hitna sjednica Školskog odbora.

Na sjednici će se raspravljati o zahtjevu ravnatelja o njegovom razrješenju te će se imenovati vršitelj dužnosti ravnatelja osnovne škole, rekla je pročelnica, dodavši da će škola raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja.

Ustvrdila je da je škola dosad funkcionirala jako dobro, ima jako dobre rezultate te učenici godinama sudjeluju na županijskim i državnim natjecanjima.

ZLOUPOTREBA POLOŽAJA Priveli ravnatelja škole koji je svirao s Grašom u bendu: Lažirao je stotine radnih sati
Priveli ravnatelja škole koji je svirao s Grašom u bendu: Lažirao je stotine radnih sati

Pročelnica je istaknula da je krajem prošle godine Međimurska županija zaprimila anonimnu prijavu o nedolasku ravnatelja Vladimira Novaka u školu te su je proslijedili prosvjetnoj inspekciji.

Zatražili su i izjavu prijavljenog ravnatelja koju su, napomenula je Kolarić Strah, također dostavili Ministarstvu.

"Ministarstvo je provelo inspekcijski nadzor o čemu smo zaprimili zapisnik u kojem je navedeno kako je ravnatelj Osnovne škole „Petar Zrinski” Šenkovec, Vladimir Novak, koristio godišnji odmor u razdoblju od 2022. do 2024. godine, 30 dana, sukladno Zakonu o radu i da ne postoje razlozi za poduzimanje mjera propisanih zakonom o prosvjetnoj inspekciji", kazala je pročelnica.

Policija je u srijedu izvijestila da je zbog sumnje da je lažirao 500 radnih sati, privela 47-godišnjeg ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove na području Međimurske županije te je protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Terete ga da je od veljače 2022. do lipnja 2025. godine, kao odgovorna osoba iskoristio svoj položaj ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove u Međimurju te je u evidencijskim listama radnog vremena neistinito prikazivao prisustvo na radnom mjestu.

Sumnjiče ga da je zlouporabom položaja i ovlasti time za sebe pribavio znatnu imovinsku korist u iznosu od više tisuća eura.

Protiv ravnatelja je zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku PU međimurske, ali je kasnije pušten.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!
U ZATVORU SU

FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!

Vojni pilot Hrvatske vojske završio je u istražnom zatvoru zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu. Sumnjiče ih za špijunažu. Navodno je pilot podakte koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je proslijeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.
'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca
UŽASNA PROMETNA

'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca

Kako doznaju 24sata, mladići su bili na motociklu KTM. Sletjeli su s ceste, udarili u stablo, motocikl se zapalio... Ostali su mrtvi na mjestu.
Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'
ODAVAO JE TAJNE SRBIJI

Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'

Mandić vjeruje kako hrvatska nacionalna sigurnost nije ugrožena nije ugrožena nakon špijunske afere

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025