Priveli su skvotera u Rovinju, godinu dana je živio u ljekarni?

Muškarac (66) završio je u policijskom pritvoru u noći na četvrtak nakon što je i službeno uhićen zbog upada u prostor ljekarne u Rovinju.

Kako navode iz PU istarske, prijavili su ga za kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora.

- Muškarca se sumnjiči da je od travnja 2025. godine neovlašteno koristio stražnji prostor objekta u vlasništvu pravne osobe u Ulici Mattea Benussija, gdje je boravio, a pritom je u dva navrata oštetio i ulazna vrata prostora - navode iz policije.

Za to mu prijeti do godine dana zatvora.