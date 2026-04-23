Obavijesti

News

Komentari 0
PRIJAVILI GA

Priveli su skvotera u Rovinju, godinu dana je živio u ljekarni?

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
svjetleca reklama | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Rovinjska policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 66-godišnjakom i utvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora

Muškarac (66) završio je u policijskom pritvoru u noći na četvrtak nakon što je i službeno uhićen zbog upada u prostor ljekarne u Rovinju.

Kako navode iz PU istarske, prijavili su ga za kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora.

- Muškarca se sumnjiči da je od travnja 2025. godine neovlašteno koristio stražnji prostor objekta u vlasništvu pravne osobe u Ulici Mattea Benussija, gdje je boravio, a pritom je u dva navrata oštetio i ulazna vrata prostora - navode iz policije.

Za to mu prijeti do godine dana zatvora.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026