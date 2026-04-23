Rovinjska policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 66-godišnjakom i utvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora
PRIJAVILI GA
Priveli su skvotera u Rovinju, godinu dana je živio u ljekarni?
Muškarac (66) završio je u policijskom pritvoru u noći na četvrtak nakon što je i službeno uhićen zbog upada u prostor ljekarne u Rovinju.
Kako navode iz PU istarske, prijavili su ga za kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora.
- Muškarca se sumnjiči da je od travnja 2025. godine neovlašteno koristio stražnji prostor objekta u vlasništvu pravne osobe u Ulici Mattea Benussija, gdje je boravio, a pritom je u dva navrata oštetio i ulazna vrata prostora - navode iz policije.
Za to mu prijeti do godine dana zatvora.
