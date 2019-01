Priznanje: HTZ osvojio nagradu u Madridu za spot o Hrvatskoj

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) osvojila je u petak nagradu za najbolji promotivni video u konkurenciji 58 uradaka iz jedanaest zemalja na međunarodnom turističkom sajmu Fitur u Madridu, izvijestio je HTZ.

Video uradak "Croatia Full Of Life" predstavljen je u na španjolskom tržištu pod nazivom "Los Embajadores del Turismo Croata" (Veleposlanici hrvatskog turizma). U njemu o Hrvatskoj govore nogometaši Luka Modrić, Ivan Rakitić, Mario Mandžukić, Dejan Lovren i Mateo Kovačić, tenisač Marin Čilić, košarkaš Dario Šarić, pijanist Maksim Mrvica i glazbenici 2Cellos.

Nagradu "Grand Prix Fitur" primila je Viviana Vukelić, direktorica HTZ-ovog ureda u Italiji od kuda se pokriva i Španjolska. Feria Internacional de Turismo (Fitur) prvi je put ove godine organizirao dodjelu te nagrade. Nagrade su dodjeljivane i u drugim kategorijama gdje su video uradci "We Love Zagreb" Turističke zajednice grada Zagreba te "Dubrovnik Riviera" Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije ušle u uži izbor u kategorijama za grad i regiju, izvijestio je HTZ.

Sajam Fitur, jedan od najvećih turističkih sajmova u Europi, otvoren je u srijedu te će trajati do nedjelje navečer. Na njemu svoje štandove ima osam hrvatskih kompanija i agencija - TZ grada Zagreba, TZ Dubrovačko-neretvanske županije, Croatia Airlines, Abacus Tours, Aronda Adriana Travel, Atlas, Kompas Zagreb Cruise i Nave Travel.