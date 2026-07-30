PRIZNAO VANDALIZAM Poljak otkrio zašto je zapalio oltar u Međugorju: 'Sve je prijevara'

Poljski državljanin Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak priznao je u četvrtak da je oskvrnuo Gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju zbog čega je Tužiteljstvo BiH zatražilo da mu se odredi pritvor, potvrdila je za Hinu njegova odvjetnica Danisa Gačanin.

Krakowiak je tijekom ročišta pred Sudom BiH koje je trajalo svega 15-tak minuta kao motiv za vandalizam naveo uvjerenje da su Gospina ukazanja u Međugorju i tvrdnje vidjelaca prijevara te da je svojim postupcima želio skrenuti pozornost javnosti na to. Tužiteljstvo BiH smatra da mu je potrebno odrediti pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a Sud BiH odluku bi trebao donijeti tijekom dana, navela je odvjetnica.

"U suštini je priznao radnje, ali drži se svoga stava i uvjerenja te razloga zbog kojih ih je počinio. To je njegovo uvjerenje i razočaranje nakon istraživanja i prikupljanja dokaza u Međugorju. Nije imao namjeru bilo koga povrijediti, nego je želio pokazati svoja viđenja", rekla je Gačanin.

Tužiteljstvo BiH tvrdi da nije postupao impulzivno, nego da je kaznena djela planirao nekoliko mjeseci. Predstavnica obrane, niti sam Krakowiak tijekom postupka nije se protivio određivanju pritvora.

Odvjetnica Gačanin na upit kako će se postaviti ako bude određen pritvor nije željela detaljnije govoriti o budućem konceptu obrane, istaknuvši da je postupak tek u ranoj fazi.

Krakowiaka se tereti da je u noći na utorak crnom bojom oskvrnuo Gospine kipove na Podbrdu i kod Plavog križa, ispisao uvredljive poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca te zapaljivom tekućinom polio i zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova. Tužiteljstvo BiH tereti ga za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti te narušavanje javnog reda i mira.

Uhićen je u utorak nešto prije 13 sati u mjestu Cerno kod Ljubuškog.

Krakowiak je redovito dolazio u Međugorje, a pozornost javnosti prvi je put privukao 2017. godine, kada je pješice krenuo iz Varšave prema tome hercegovačkom hodočasničkom mjestu. Njegova priča o teškom djetinjstvu, ovisnostima, depresiji, pokušaju samoubojstva i obraćenju poslije je prikazana u dokumentarnom filmu dokumentarno-igranom filmu "Powołany 2" ("Pozvani 2") poljskog redatelja Jan Sobierajskog.

On je na društvenim mrežama nedugo nakon vandalizma u Međugorju napisao kako osobno poznaje Krakowiaka i njegovu je životnu priču. Pojasnio je da se 31-godišnjak suočavao s ozbiljnim psihičkim problemima i životnim krizama. Naveo je da je s njim više puta razgovarao i pokušavao ga nagovoriti da zatraži psihološku pomoć.