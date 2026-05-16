Prkosio je vremenu, ali zadnju oluju nije izdržao: Naš Dedek otišao je nakon 600 godina

S dubokom žalošću obavještavamo da je Dedek, najstariji i nadaleko najpoznatiji hrast lužnjak u parku Maksimir, nakon gotovo šest stoljeća prestao postojati kao živuće stablo. Snažno olujno nevrijeme koje je u proteklim danima pogodilo Grad Zagreb pokazalo se prejakim čak i za ovog višestoljetnog diva, koji je do posljednjeg dana ponosno stajao na livadi Kišobran, podno spomen-humka Mogile, objavila je Javna ustanova Priroda Grada Zagreba.

Dedek je u Maksimiru započeo život u vrijeme kada je kralj Matijaš Korvin, zbog opasnosti od osmanske najezde, dao utvrditi Kaptol. Bio je svjedok stoljeća zagrebačke povijesti - kuge, ratova, požara, urbanog razvoja grada koji je rastao oko njega. Preživio je čak dva udara groma, čiji su ožiljci ostali zapisani na njegovu deblu i kori. Bio je jedino stablo u parku koje je dobilo vlastito ime, a generacijama posjetitelja predstavljao je više od stabla - bio je živući spomenik, simbol trajnosti, otpornosti i veze s prirodnom baštinom našega grada.

- Za Javnu ustanovu Priroda Grada Zagreba i sve naše djelatnike koji su o njemu desetljećima brinuli, ovo je iznimno bolan gubitak - poručili su. Dedekova priča, međutim, ne završava. Još od 2014. radi se na očuvanju Dedekova genetskog materijala.

Stručnjaci Zavoda za genetiku Hrvatskog šumarskog instituta prikupili su s Dedeka oko 500 plemki i obilan urod žira, odnosno više od 1600 sjemenki - te su, kalemljenjem plemki na unaprijed pripremljene podloge, proizvedene sadnice koje su Dedekovi genetski istovjetni potomci. Zahvaljujući tome, Dedek ce živjeti dalje. Njegovi će klonovi u dogledno vrijeme biti zasađeni u parku Maksimir i tako nastaviti priču koju je on započeo prije šest stoljeća.