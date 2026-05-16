Obavijesti

News

Komentari 2
NAJSTARIJI STANOVNIK MAKSIMIRA

Prkosio je vremenu, ali zadnju oluju nije izdržao: Naš Dedek otišao je nakon 600 godina

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 2 min
Prkosio je vremenu, ali zadnju oluju nije izdržao: Naš Dedek otišao je nakon 600 godina
6

Dedek je u Maksimiru započeo život u vrijeme kada je kralj bio Matijaš Korvin. Snažno olujno nevrijeme koje je u proteklim danima pogodilo Zagreb pokazalo se prejakim čak i za njega...

S dubokom žalošću obavještavamo da je Dedek, najstariji i nadaleko najpoznatiji hrast lužnjak u parku Maksimir, nakon gotovo šest stoljeća prestao postojati kao živuće stablo. Snažno olujno nevrijeme koje je u proteklim danima pogodilo Grad Zagreb pokazalo se prejakim čak i za ovog višestoljetnog diva, koji je do posljednjeg dana ponosno stajao na livadi Kišobran, podno spomen-humka Mogile, objavila je Javna ustanova Priroda Grada Zagreba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Srušilo se najstarije stablo u parku Maksimir VIDEO
Srušilo se najstarije stablo u parku Maksimir | Video: 24sata/Josip Regović/Pixsell
24sata Zagreb: Srušilo se najstarije stablo u parku Maksimir
24sata Zagreb: Srušilo se najstarije stablo u parku Maksimir | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dedek je u Maksimiru započeo život u vrijeme kada je kralj Matijaš Korvin, zbog opasnosti od osmanske najezde, dao utvrditi Kaptol. Bio je svjedok stoljeća zagrebačke povijesti - kuge, ratova, požara, urbanog razvoja grada koji je rastao oko njega. Preživio je čak dva udara groma, čiji su ožiljci ostali zapisani na njegovu deblu i kori. Bio je jedino stablo u parku koje je dobilo vlastito ime, a generacijama posjetitelja predstavljao je više od stabla - bio je živući spomenik, simbol trajnosti, otpornosti i veze s prirodnom baštinom našega grada.

- Za Javnu ustanovu Priroda Grada Zagreba i sve naše djelatnike koji su o njemu desetljećima brinuli, ovo je iznimno bolan gubitak - poručili su. Dedekova priča, međutim, ne završava. Još od 2014. radi se na očuvanju Dedekova genetskog materijala.

24sata Zagreb: Srušilo se najstarije stablo u parku Maksimir
24sata Zagreb: Srušilo se najstarije stablo u parku Maksimir | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Stručnjaci Zavoda za genetiku Hrvatskog šumarskog instituta prikupili su s Dedeka oko 500 plemki i obilan urod žira, odnosno više od 1600 sjemenki - te su, kalemljenjem plemki na unaprijed pripremljene podloge, proizvedene sadnice koje su Dedekovi genetski istovjetni potomci. Zahvaljujući tome, Dedek ce živjeti dalje. Njegovi će klonovi u dogledno vrijeme biti zasađeni u parku Maksimir i tako nastaviti priču koju je on započeo prije šest stoljeća. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Kruži snimka brutalnog napada na stranca u Rijeci! Evo detalja
UZNEMIRUJUĆE NASILJE

Kruži snimka brutalnog napada na stranca u Rijeci! Evo detalja

Riječ je o događaju od prije tri i pol mjeseca na Gatu Karoline Riječke. Kako doznajemo, žrtva je sirijski državljanin, a počinitelje još traže. Policija dosad nije znala da postoji snimka
Mirta Matić je prva žena na čelu Vrhovnog suda: Evo zašto su podijeljena mišljenja oko nje...
POTVRĐENA U SABORU

Mirta Matić je prva žena na čelu Vrhovnog suda: Evo zašto su podijeljena mišljenja oko nje...

Za izbor Mirte Matić glasalo je 120 zastupnika, samo je dvoje bilo protiv, zastupnici Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić
Oglasili se iz Croatia Airlinesa o izlijetanju aviona: 'Svi putnici su dobro, pruža im se podrška'
U TIJEKU EVAKUACIJA

Oglasili se iz Croatia Airlinesa o izlijetanju aviona: 'Svi putnici su dobro, pruža im se podrška'

U ovom trenutku nije poznato je li na zrakoplovu nastala materijalna šteta...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026