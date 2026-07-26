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NEVJEROJATNA PRIČA IZ SUKOŠANA PLUS+

Pro forma natječaj za šefa tvrtke: J**eš menadžera, daj ti onog s naše liste za direktora

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 4 min
Pro forma natječaj za šefa tvrtke: J**eš menadžera, daj ti onog s naše liste za direktora
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Na natječaj za šefa lokalnog komunalnog poduzeća se javio menadžer koji je vodio najveće sustave u zemlji i svijetu, ali lokalna politika imenovala vlasnika OPG-a sa svoje liste: 'Ostavio je bolji dojam...'

Koga će prosječni hrvatski političar izabrati za direktora ako s jedne strane ima prekaljenog menadžera s dugogodišnjim iskustvom bez političke pozadine, a s druge mladića koji ranije nije vodio tvrtku s brojnim zaposlenim, ali je s njegove političke liste? Tko je pomislio da će ipak izabrati ovog drugog, u pravu je, a potvrda teze stiže iz općine Sukošan u Zadarskoj županiji.

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Komentari 35
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