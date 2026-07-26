Pro forma natječaj za šefa tvrtke: J**eš menadžera, daj ti onog s naše liste za direktora

Koga će prosječni hrvatski političar izabrati za direktora ako s jedne strane ima prekaljenog menadžera s dugogodišnjim iskustvom bez političke pozadine, a s druge mladića koji ranije nije vodio tvrtku s brojnim zaposlenim, ali je s njegove političke liste? Tko je pomislio da će ipak izabrati ovog drugog, u pravu je, a potvrda teze stiže iz općine Sukošan u Zadarskoj županiji.