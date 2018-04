'Probao sam travu, ali bilo je to loše iskustvo, neću ponovno...'

- Velika koalicija nikad, poručio je predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

U intervjuu za Mediaservis rekao je da se predsjedniku/predsjednici države trebaju smanjiti ovlasti, da o sudbini Vatikanskih ugovora trebaju građani odlučivati na referendumu, a za odbijanje Sabora da bude pokrovitelj Dana pobjede nad fašizmom rekao je da se u Hrvatskoj neki srame Ustava.

- Ništa još nije službeno ni transparentno i dalek je put od načelnog do stvarnog dogovora, tako je Bernardić komentirao dogovor vjerovnika Agrokora o nacrtu nagodbe.

Za još jedan, peti neuspješni pokušaj rušenja članova Vlade, predsjednik SDP-a rekao je da su svi koji su glasali za ostanak Martine Dalić glasali za nastavak legalne pljačke u Agrokoru i otpuštanje radnika.

- Kako god završilo ona će biti odgovorna, rekao je Bernardić naglasivši da je SDP nudio svoja rješenja za Agrokor.

- Radnici ne bi ostali bez posla, Agrokor bi već bio u procesu restrukturiranja, ne bi došlo do afere ‘savjetnici‘ i već bismo sasvim sigurno uspješno završili ovaj proces koji je sada ušao u neizvjesnu završnicu u produžetke od tri mjeseca.

Ocijenio je da smo se ratifikacijom Istanbulske konvencije svrstali među civilizirane zemlje, a na pitanje je li to što su se SDP i HDZ, a što se rijetko viđa, našli na istoj strani naznaka moguće velike koalicije, odgovorio je:

- Ne, odbacujem tu mogućnost. Odbacujem jasno, glasno i odlučno bilo kakvu veliku koaliciju s HDZ-om".

Smatra da Plenković postavljanjem Radovana Fuchsa za voditelja kurikularne reforme stvara paralelni sustav s ciljem izbacivanja ministrice Divjak zbog čega će, kaže, reforma stati.

Nakon što je jučer njegov koalicijski partner šef HSS-a Krešo Beljak rekao da puši marihuanu, a ranije su to priznali i njegovi prethodnici u stranci Račan i Milanović, provjerili smo kakva je situacija kod aktualnog šefa oporbe:

"Pušite li vi?" "Ne." "Nikad?" "Nikad." "Niste ni probali?" "Davno, ali o tome sam već sve rekao, za mene je to bilo jedno loše iskustvo i sasvim sigurno neću opet." "Ni ako je domaća, kao što kaže Beljak?" "Pa ne, jednostavno ljudi valjda drugačije reagiraju. To je to."