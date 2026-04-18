Problemi na cestama i moru: Zbog jakog vjetra na snazi zabrane i prekidi ovih linija

Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, a u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Između Senja i Svete Marije Magdalene na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog jakog vjetra zabrana je prometa za motocikle, vozila s kamp-prikolicama i autobuse na kat.

Most Dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku otvoren je samo za osobna vozila.

Na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova.

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji i kolone mogući su u zonama radova, posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te brzoj cesti Solin-Klis (DC1).

Vozače se poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Vremenska prognoza

Pretežno sunčano i u većini krajeva danju toplo, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će umjerena bura s jakim, u prvom dijelu dana na sjevernom dijelu te na jugu i olujnim udarima, poslijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.