Tijekom izvođenja radova u karlovačkoj zvijezdi oštećeno je 60-ak objekata. Matija Volner zbog toga se 2023. morao iseliti. ‘Ništa se u tri godine nije pomaknulo’
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PROBLEMI U KARLOVCU Za grad greške nema, a ja tri godine bez doma. Očito čekaju zastaru...
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Gotovo tri godine prošlo je otkad su stanari objekata na području karlovačke Zvijezde morali hitno napustiti svoje domove, a obrtnici poslovne prostore, zbog oštećenja koja su nastala tijekom radova na projektu gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija. Riječ je o projektu "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa", vrijednom 67 milijuna eura, a kojim je iz europskih fondova praktički sufinancirana devastacija zaštićene stare gradske jezgre.
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