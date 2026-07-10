Obavijesti

News

Komentari 2
SVE STOJI... PLUS+

PROBLEMI U KARLOVCU Za grad greške nema, a ja tri godine bez doma. Očito čekaju zastaru...

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 4 min
PROBLEMI U KARLOVCU Za grad greške nema, a ja tri godine bez doma. Očito čekaju zastaru...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tijekom izvođenja radova u karlovačkoj zvijezdi oštećeno je 60-ak objekata. Matija Volner zbog toga se 2023. morao iseliti. ‘Ništa se u tri godine nije pomaknulo’

Gotovo tri godine prošlo je otkad su stanari objekata na području karlovačke Zvijezde morali hitno napustiti svoje domove, a obrtnici poslovne prostore, zbog oštećenja koja su nastala tijekom radova na projektu gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija. Riječ je o projektu "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa", vrijednom 67 milijuna eura, a kojim je iz europskih fondova praktički sufinancirana devastacija zaštićene stare gradske jezgre.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Evo što će Milanović s pištoljem koji mu je poklonio Erdogan!
DOZNAJEMO

Evo što će Milanović s pištoljem koji mu je poklonio Erdogan!

Poklon je odmah predan voditelju osiguranja Predsjednika Republike te je pohranjen sukladno svim zakonom predviđenim sigurnosnim procedurama, rekli su nam iz Ureda predsjednika...
SNIMKA UŽASA Auto na pruzi u Sv. Klari, a ide vlak: 'Izvukao se u zadnji čas, a onda biciklistica!'
ŠTO JE S GLAVOM?!

SNIMKA UŽASA Auto na pruzi u Sv. Klari, a ide vlak: 'Izvukao se u zadnji čas, a onda biciklistica!'

Automobil je stajao na pruzi, a onda je krenuo u rikverc, mislim da su milimetri bili u pitanju, no tad se pojavila i biciklistica koja je prošla prugu dvije sekunde prije jurećeg vlaka, kaže nam čitatelj
Sin zastupnika uhićen zbog iznuđivanja i premlaćivanja, a on kaže: 'To je duboka država'
DRAMA

Sin zastupnika uhićen zbog iznuđivanja i premlaćivanja, a on kaže: 'To je duboka država'

Nezavisni zastupnik u Saboru Josip Jurčević nakon uhićenja sin Jone Javora Jurčevića smatra da ako je kriv, onda je pravi kandidat za ministarsku funkciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026