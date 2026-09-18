Problemi za tvrtku bivšeg ministra: Ukinuli mu dozvolu za gospodarenje otpadom!

Osječko-baranjska županija (OBŽ) ukinula je, nakon ispitnog postupka i ocjene prikupljenih dokaza, tvrtki "Livit", nekadašnjeg ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka, dozvolu za gospodarenje otpadom, izvijestio je u petak ured županice Nataše Tramišak. U priopćenju Ureda navodi se da je u prvoj polovici kolovoza, nakon prijave građana, grad Belišće uputio dopis i zapisnik o obavljenom nadzoru gradskog komunalnog redara Državnoj inspekciji. Terenskim obilaskom utvrđeno da se na katastarskoj čestici koju tvrtka LIVIT koristi za redovito obavljanje svoje djelatnosti, nalazi ogromna količina materijala nepoznatog sastava i porijekla koji je srušio ogradu oko katastarske čestice te se dio urušio u oborinski kanal.

Tim je dopisom županijskom Upravnom odjelu za zaštitu okoliša predloženo da preispita dozvolu za gospodarenje otpadom koja je izdana tvrtki LIVIT za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada.

Početkom rujna Osječko-baranjska županija zaprimila je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije da su još 25. prosinca prošle godine utvrdili da neki materijali na toj lokaciji, RECIT-ERK 01, RECIT ERK 02 imaju opasna svojstva, da moraju biti brisani iz očevidnika ukidanja statusa otpada, i više se ne mogu tretirati kao građevinski materijal. U tijeku je upravni spor Ministarstva s tvrtkom Livit, pojašnjavaju u Županijskoj upravi.

U postupku kojeg je provodila Županija posebno su provjeravani status navedenog materijala, način njegova držanja na lokaciji te usklađenost stvarnog stanja s dozvolom i elaboratom gospodarenja otpadom.

Tijekom postupka proveden je očevid na lokaciji tvrtke, a nakon ocjene svih pribavljenih dokaza Osječko-baranjska županija donijela je rješenje kojim se ukida dozvola za gospodarenje otpadom poduzeću Livit koje ima rok od dva tjedna za žalbu na doneseno rješenje, navode u Županijskoj upravi.

Prema pisanju medija protiv te je tvrtke Državni inspektorat podnio osječkom Općinskom državnom odvjetništvu kaznenu prijavu zbog sumnje u kršenje Zakona o gospodarenju otpadom. Građani Belišća i razne ekološke udruge već su u više navrata upozoravali na neugodne mirise, koji se šire s lokacije koju ta tvrtka koristi za preradu otpadnog mulja.