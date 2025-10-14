Obavijesti

News

Komentari 0
U TEKSASU

Probna misija: SpaceX lansirao je još jednu raketu Starship

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Probna misija: SpaceX lansirao je još jednu raketu Starship
Foto: STEVE NESIUS/REUTERS

Radi se o probnoj misiji kojom se demonstrira dizajn divovskog vozila za višekratnu uporabu za nošenje satelita

SpaceX Elona Muska lansirao je u ponedjeljak svoju jedanaestu raketu Starship iz baze Starbase u Teksasu.

GRDOSIJA SE RASPALA Ni treća nije bila sreća: Starship opet eksplodirao, Musk najavio da će ih lansirati još i češće
Ni treća nije bila sreća: Starship opet eksplodirao, Musk najavio da će ih lansirati još i češće

Radi se o probnoj misiji kojom se demonstrira dizajn divovskog vozila za višekratnu uporabu za nošenje satelita i na kraju prijevoz ljudi na Mjesec i Mars.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde
18 OPTUŽENIH

Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde

Pjevač Cetinski suočen je s optužnicom za davanje mita, a poznati vinar Šegović se probao braniti s tezom da je kolateralna žrtva i da je netko njegove osobne podatke pokupio s interneta
Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama
MIR NA BLISKOM ISTOKU

Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da je sukob u Pojasu Gaze "gotov". U Egiptu će se danas održati mirovni summit
DRAMA u Zagrebu: U tijeku je spašavanje čovjeka iz Save, netko ga je vidio da pliva?!
TRAŽE GA ČAMCIMA

DRAMA u Zagrebu: U tijeku je spašavanje čovjeka iz Save, netko ga je vidio da pliva?!

Hitne službe dobile su dojavu oko 9 sati kako je navodno prolaznik vidio čovjeka u rijeci Savi između mostova Slobode i Mladosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025