U TEKSASU
Probna misija: SpaceX lansirao je još jednu raketu Starship
SpaceX Elona Muska lansirao je u ponedjeljak svoju jedanaestu raketu Starship iz baze Starbase u Teksasu.
Radi se o probnoj misiji kojom se demonstrira dizajn divovskog vozila za višekratnu uporabu za nošenje satelita i na kraju prijevoz ljudi na Mjesec i Mars.
