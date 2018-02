Probudite avanturista u sebi i dosegnite udaljenosti uz Segway

Začetak ideje

Jednoga dana izumitelj Dean Kamen vidio je mladića u invalidskim kolicima kako vrlo teško prelazi pločnik. Shvatio je kako nisu problem neučinkovita invalidska kolica, već činjenica da je svijet napravljen za ljude koji nemaju poteškoća s ravnotežom. Potom su on i njegov tim stvorili Independence IBOT™ Mobility System; samo-balansirajući mobilni uređaj koji omogućuje korisniku uspeti se uz stepenice i prelaziti preko neravnih površina. Nakon toga stvorena je ideja da stroj za ravnotežu ima puno veće mogućnosti.

Briga o okolišu

Kao vodeći u električnom kretanju na dva kotača, vizija Segwaya je oduvijek bila proizvesti alternative za prijevoz na male udaljenosti koje ne štete okolišu. Danas, sve više i više ljudi koriste Segway kao ekološki prihvatljivu alternativu za kratka putovanja umjesto automobila, a kako nema ispušnih plinova, vozilo se može koristiti i u zatvorenim prostorima.

Potražite u Elipsu

Od sada I Vi možete nabaviti svoje Segway vozilo u Elipsu. Odaberite ono koje najbolje odgovara Vašim životnim navikama. Zabavite se, čuvajte okoliš I dosegnite udaljenosti!

Foto: Segway Segway miniPRO

Vozite Ninebot by Segway miniPRO i neprestano se poboljšavajte – proširite svoje granice. Naručite i prilagodite svoje vozilo, putujte sa stilom i mjerite svoj napredak pomoću Ninebot by Segway aplikacije. Ovo je nešto drugačije od uobičajenog “hoverboarda”. Ne brinite o neravninama, pijesku ili travi na pločniku. miniPRO je udoban na mnogim površinama i vrstama terena.

Otkrijte prednosti miniPRO upravljača za koljena. Nudi Vam precizno upravljanje i, ako ga uklonite, vrlo je lagan za transport u bilo kojoj vrsti vozila. Budite avanturist i pođite na mjesta gdje prije niste bili. Idite na mjesta za koje niste vjerovali da su nadohvat ruke, istražite nove lokacije na koje Vas “hoverboard” ne bi mogao odvesti. Prihvatite izazov. Upoznajte nove prijatelje I komunicirajte pomoću Ninebot by Segway aplikacije.

Ne brinite o onečišćenju okoliša, Ninebot by Segway miniPRO je ekološki prihvatljiv. Načinjen je od visoko izdržljivog materijala, te ima IP54 certifikat zaštite.

Foto: MAGROUND GmbH Segway KickScooter Serija

Slobodno vrijeme, odlazak u kupovinu ili putovanje na posao i nazad, novi Ninebot by segway KickScooter je za Vas, ako tražite pametan i efikasan način putovanja. Zahvaljujući jednostavnom sklapanju svi KickScooteri se mogu sklopiti u trenu. Ukupna težina KickScootera je samo 11.3 kg, što ga čini lako prenosivim. Amortizeri prednjeg kotača omogućit će vam ugodnu vožnju, a anti-blok mehaničke i električne kočnice daju sigurnost pri kočenju. Lakoćom postignite brzinu od 20 km/h ili koristite tempomat za još lakše putovanje. Tijekom vožnje ekološki sustav oporavka energije osigurava da se ništa energije ne gubi dok pametno upravljanje baterijom vodi brigu o performansama iste.

Lagano spremanje - Zahvaljujući sklapanju pritiskom na jedan gumb svi Ninebot by Segway KickScooters mogu se sklopiti i rasklopiti u tren. Isto tako to omogućava jednostavno spremanje te zauzimaju minimalno prostora.

Foto: Segway Segway ONE S2

Prilagodite svoje vozilo, putujte sa stilom i pratite svoj napredak uz pomoć Ninebot by Segway aplikacije. ONE S2 nije samo prijevozno sredstvo, to je nešto više od običnog hoverboarda. Razmišljajte o ekstremnim sportovima i priključite se na 30 km zabave pri brzini od čak 24km/h. Priključite i napunite svoj One S2 dok se odmarate. Za potpuno punjenje je potrebno samo 3 sata i vozilo je spremno za još.

Foto: Daisy van Knotsenburg Segway miniLITE

Savladajte Segway miniLITE i nastavite se poboljšavati - pomaknite svoje granice. Pomoću volana za koljena moguće je precizno i sigurno upravljanje te jednostvano podizanje. Namjenjen je svima, od 6 godina nadalje. Velike punjive gume idealne su za vožnju po neravnim cestama I omogućuje kretanje brzinom do 16km/h. MiniLITE nije samo prijevozno sredstvo, to je nešto više od običnog hoverboarda.

Foto: Segway Osjetite kontrolu pod prstima

Uz vaš Segway dolazi i aplikacija koja je dostupna putem AppStore-a i GooglePlay-a. Pronađite prijatelje putem aplikacije. Zaključajte svoje vozilo kako biste ga zaštitili od krađe, preuzmite najnovije upravljačke programe. Pomoću aplikacije možete napraviti dijagnostiku o stanju vozila kao I naučite upravljati vozilom.

Cjelokupnu ponudu Segway vozila u Elipsu možete pogledati ovdje.

Tema: Promo sadržaj