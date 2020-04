'Procjene su konzervativne': Računaju i na mjere popuštanja

Na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković rekao je kako predviđaju pad BDP-a od 9,4 posto, što je ujedno i najveći pad u Hrvatskoj još od rata. Tijekom krize 2009. godine godišnji pad bio je 7,3 posto.

- Moramo još dodatno u okviru pojedinačnih proračuna tražiti određeni prostor za racionalizaciju i sve što nađemo preusmjeravati u zdravstveni sustav i za mjere pomoći gospodarstvu. Na tome ćemo raditi i dalje - istaknuo je ministar Zdravko Marić.



Na pitanje novinara je li ove projekcije radio uz pretpostavku da će se zaraza ponovno pojačati na jesen, odnosno jesu li ove projekcije konzervativne ili optimistične, Marić je istaknuo kako su uzeli konzervativni pristup.

- Napravili smo nekoliko scenarija. Svima nam je jasno da smo se odlučili za život i zdravlje i da bi stanje bez ovih mjera bilo gore, govoreći o virusu i broju oboljelih i umrlih. Naravno da smo računali i računamo sa mjerama relaksacije, koje su stupile na snagu. Sve je to na neki način ukalupljeno, a ovo je bazni scenarij, postoje naravno i rizici za ostvarenje ovih projekcija - rekao je.Naveo je kako je došlo ovog mjeseca i do pada vrijednosti fiskaliziranih računa.- U prosjeku je pad vrijednosti fiskaliziranih računa za preko 40 posto. Ako gledamo pojedine djelatnosti, pad u uslužnim djelatnostima, ugostiteljstvu, turizmu, je i do 90 posto u odnosu na maloprodaju - rekao je.Naglasio je kako je zadnja 3 dana, otkako su popustile mjere, porast vidljiv u prosjeku između 16 i 20 posto u odnosu na tjedan ranije.

- To je još uvijek na godišnjoj razini pad, ali manji nego što je bio - istaknuo je.

Što se tiče izbora koji su mogući u srpnju, o čemu Marić nije htio spekulirati, sukladno ovim pretpostavkama Vlada ima dovoljno elemenata za rebalans proračuna.

- Kad, na koji način i što, obavijestit ćemo javnost na vrijeme - rekao je.

Što se tiče turističke sezone, naglasio je kako će ova kriza pomoći Hrvatskoj u reputacijskom smislu.

- Pokazat će se da je Hrvatska sposobna upravljati i ovakvom krizom. Turistička sezona neće biti rekordna kao prijašnje, ali ovisit će o samoj epidemiološkoj slici. Mi moramo učiniti sve što je u našoj moći, ako nam okolnosti dopuste - rekao je.