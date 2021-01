Djelatnici KB Dubrava, koja je u pandemiji postala kovid bolnica, početkom godine su organizirali zabavu u samoj bolnici. Na zabavi se prema tvrdnjama nekih djelatnika bolnice, skupilo više ljudi koji su uz alkohol, živu glazbu slavili, javlja RTL Danas.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječenje pacijenata u KB Dubravi

Na snimci, koju je objavio RTL može se vidjeti kako medicinske sestre i pomoćno osoblje plešu u kolu, bez distance i maski. Oni koji su snimku dostavili zbog tog su incidenta ljuti.

- U ovakvim situacijama me sram što sam medicinska sestra. U 20 godina staža ovo nisam doživjela. Nepoštovanje epidemioloških mjera, alkohol u potocima, tambure, pjesma i ples. I sve to u prostoru bolnice u režiji djelatnika. Ne znam tko je dozvolio bend u bolnici i je li za to znao, ali očekujem sankcije za aktere ovog događaja - napisala je jedna medicinska sestra za RTL te nadodala da je razočarana.

- Mislim da se ovime bacila ružna slika na ostale djelatnike koji svoj posao rade kako treba, cijela bolnica bruji o spornom tulumu, a vrijeme je i da se za to odgovara i spriječi u buduće. Borimo se protiv virusa, a sami ga širimo. Ljuta sam i razočarana - nadodala je.

Vršitelj dužnosti ravnatelja bolnice dr. Ivica Lukšić kazao je kako je iznenađen

- Pa gledajte, ja snimku vidim prvi put i iznenađen sam, ali morate mi dati vrijeme da utvrdimo činjenice, okolnosti pa da vam dam nešto detaljniji odgovor na to - kratko je za RTL kazao dr. Lukšić.

Na pitanje priča li se o tulumu u bolnici rekao je da do njega te informacije nisu došle.

- Morate znati da u bolnici ljudi naporno rade i da moram vidjeti sve okolnosti što je dovelo do toga da bi vam mogao nešto detaljnije reći. Kad utvrdimo okolnosti izvijestit ćemo vas - dodao je, ali nije htio govoriti o eventualnim sankcijama.