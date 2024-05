Procurile poruke koje je David Copperfield slao Epsteinu: 'Ima neke informacije, to je jackpot'

Najmanje 16 žena optužilo je američkog mađioničara Davida Copperfielda (67) za seksualno i neprimjereno ponašanje, koje je trajalo desetak godina, tvrdi The Guardian. Polovina žena su rekl je da su u vrijeme incidenta bile tinejdžerice, odnosno da su bile mlađe od 18 godina. Neke su rekle da su imale samo 15 godina, no da David možda nije znao za njihovu dob.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:36 Kontroverzni princ Andrew ljubio je i Hrvaticu Moniku Jakišić: Sin kraljice Elizabete trošio je na putovanja, večere i zabavu | Video: 24sata/pixsell

Copperfieldovi odvjetnici kažu da su optužbe "ne samo potpuno lažne nego i potpuno nevjerojatne".

Incidenti za koje optužuju Copperfielda bili su od kasnih 1980-ih do 2014. Optužbe protiv njega uključuju tvrdnje da je drogirao tri žene prije nego što je s njima stupio u seksualne odnose. The Guardian ove optužbe ispituje kao dio priča koje se oslanjaju na intervjue s više od 100 ljudi te sudske i policijske zapise.

Radnici u vili Jeffreyja Epsteina u Palm Beachu na Floridi koristilo se bilježnicama kako bi zabilježilo imena ljudi koji su zvali uspješnog financijaša, a između 2004. i 2005. jedna je poznata osoba neprestano zvala. Nisu to bili princ Andrew ni Bill Gates, pa čak ni bivši američki predsjednik Bill Clinton, iako su svi oni poznati po vezama s osramoćenim milijarderom. Ime u bilježnicama donedavno nije privlačilo mnogo pažnje: David Copperfield, piše The Guardian.

Čini se da je mađioničar ostavio poruke Epsteinu 16 puta u samo nekoliko mjeseci. Bilješke uključuju kratke poruke kao što su: "Važno je" i "Zvao sam samo da te pozdravim." Jedna poruka glasi "To je jackpot", bez daljnjeg objašnjenja.

U pisanom odgovoru na pitanja The Guardiana Copperfieldovi odvjetnici zanijekali su da je ostavio više poruka Epsteinu.

- Sve poruke ostavio je ured našeg klijenta kao odgovor na Epsteinov zahtjev za ulaznicama za predstave - rekli su odvjetnici.

The Guardian je ispitao Copperfieldove kontakte s Epsteinom u sklopu šire istrage koja uključuje ispitivanje eventualnog nedoličnog seksualnog ponašanja iluzionista. Copperfield je zanijekao da je bio upleten u nedolično seksualno ponašanje ili drugo neprimjereno ponašanje.

Telefonske poruke nisu bile jedini navodni kontakti mađioničara i financijaša. Čini se da se Copperfield susreo s Epsteinom najmanje tri puta, prema svjedocima, sudskim spisima i policijskim dokazima. Dvije Epsteinove žrtve odvojeno su rekle The Guardianu da su bile prisutne na sastancima - jedna na večeri u Epsteinovom domu 2004. godine, a druga u Copperfieldovom skladištu u Las Vegasu iste godine.

Vegas Strong Benefit Concert - Las Vegas | Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Jesu li dvojica muškaraca bili bliski? Copperfieldovi odvjetnici inzistiraju na tome da nisu. Rekli su da Copperfield - koji dosad nije komentirao svoj odnos s Epsteinom - nije bio prijatelj Jeffreyja Epsteina. Također su rekli da nije bio svjestan Epsteinovih "užasnih zločina": "Kao i ostatak svijeta, saznao je za to iz medija."

Sigrid McCawley, odvjetnica u tvrtki Boies Schiller Flexner, koja je zastupala više Epsteinovih žrtava, tvrdi da još uvijek postoje pitanja na koja treba odgovoriti: "David Copperfield ne može sakriti svoje blisko prijateljstvo s Jeffreyjem Epsteinom".

Copperfieldova navodna veza s Epsteinom dospjela je u medije prije nekoliko mjeseci, u siječnju ove godine, nakon što se mađioničarevo ime pojavilo u objavljenim sudskim zapisnicima u slučaju povezanom s Epsteinom. Uključivanje Copperfieldova imena u sudske spise ne znači da je počinio kazneno djelo ni da je znao za Epsteinovo kriminalno ponašanje.

Sudski spisi uključivali su nove detalje o navodnom razgovoru koji je Copperfield vodio s Johannom Sjoberg, koja će godinama kasnije optužiti Epsteina da ju je zlostavljao. U izjavi pod zakletvom Sjoberg je navela da je bila pozvana na večeru u Epsteinovu kuću i da joj je ponuđeno da upozna slavnog mađioničara. Sjoberg je za The Guardian potvrdila da je večera održana 2004.

Sjoberg je u vrijeme večere bila u 20-im godinama i tvrdila je u iskazu da je čekala u kući zajedno s djevojkom koju nije poznavala i koja se činila vrlo mladom. Posvjedočila je da je Copperfield izvodio neke magične trikove. Rekla je kako vjeruje da su Copperfield i Epstein prijatelji. Epstein je u to vrijeme vodio dobro uhodanu operaciju, vrbujući djevojke i žene iz lokalnih škola i s fakulteta da ga masiraju, što je često završavalo seksualnim zlostavljanjem. U nekim je slučajevima Epstein plaćao mladim ženama da angažiraju svoje prijateljice. Nema naznaka da je Copperfield sudjelovao u ovoj shemi ili Epsteinovom zlostavljanju, navodi dalje The Guardian.

Odvjetnik je pitao Sjoberg: "Je li Copperfield ikada s vama razgovarao o Jeffreyjevim vezama s mladim djevojkama?" Ona je odgovorila: "Pitao me jesam li znala da su djevojke bile plaćene da nađu druge djevojke."

U iskazu je rekla da joj Copperfield nije otkrio nikakve pojedinosti, uključujući ni to jesu li djevojke bile tinejdžerice.

Na pitanje The Guardiana da objasni svoju primjedbu upućenu Sjoberg, Copperfieldovi odvjetnici odgovorili su da je "čuo glasine o djevojkama koje su plaćene da dovedu druge djevojke u Epsteinovu rezidenciju".

Jeffrey Epstein at Harvard | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Odvjetnici su rekli da se Copperfield ne sjeća od koga je čuo te glasine te da ih nije olako shvatio ni odbacio. Pitao je Sjoberg o tome zato što je bio iznenađen i zabrinut, rekli su njegovi odvjetnici. Kada ona nije rekla ništa što bi potvrdilo glasine i nije izrazila zabrinutost, Copperfield je odustao od slučaja, rekli su njegovi odvjetnici, jer nije vidio razloga da kontaktira policiju.

Mediji su opširno izvještavali o interakciji Sjoberg s Copperfieldom u siječnju, kada je ova priča objavljena. Copperfield tada nije dao izjavu.

Govoreći prvi put o svojim interakcijama s Copperfieldom otkako je otkrivena njezina izjava iz 2016., Sjoberg je za The Guardian rekla kako vjeruje da on pokušava shvatiti što se događa s Epsteinom i da nije znala održavaju li ikakvu vrstu prijateljstva nakon te večere. Također je rekla da je ostala u kontaktu s Copperfieldom nakon što ga je prvi put srela u Epsteinovom domu. Epstein joj je kupio ulaznicu za Copperfieldovu predstavu nedugo nakon večere 2004.

- Znao je da volim magiju i da sam gledala Copperfielda na televiziji dok sam bila djevojčica - objasnila je Sjoberg. Sjedila je u prvom redu, a Copperfield ju je nakon toga pozvao iza pozornice: "Htjela sam vidjeti njegov autobus. Kada sam odlazila, razmijenili smo brojeve. Zatim me pozvao da dođem družiti se u Miami dan prije njegovog nastupa sljedeće večeri. Išli smo u kupovinu i ručali."

Sjoberg je rekla da joj Copperfield nije seksualno udvarao i da je bio samo ljubazan. Ukupno ga je vidjela tri puta 2004. godine, samo jednom s Epsteinom, a razgovarali su nekoliko puta nakon večere. Vidjela ga je i u Las Vegasu, dok je bila na putovanju s prijateljicama, prije otprilike 11 godina.

Sjoberg kaže da se od tada nije čula s mađioničarem, sve dok nije primila poziv od Copperfielda u ožujku. Bio je to istog dana kada je The Guardian poslao Copperfieldovu zastupniku pitanja o njegovom odnosu s Epsteinom.

- Nadao se da ću dati izjavu o svojim iskustvima s njim - rekla je Sjoberg. Odgovorila mu je da je već u siječnju 2024. komunicirala s novinarom The Guardiana o večeri s Copperfieldom. Zatim mu je poslala screenshot poruke koju je poslala The Guardianu.

Sjoberg kaže da je u početku oklijevala govoriti za The Guardian o Copperfieldu, rekavši: "Znam da bi to moglo stvoriti još jednu medijsku buru." Rekla je da ne želi više ništa javno govoriti o ovoj temi zbog neželjene pozornosti koju su već izazvale izjave o Epsteinu i onima oko njega.

Bilježnice s porukama koje je policija zaplijenila 2005. u Epsteinovu domu na Floridi tijekom kriminalističke istrage protiv njega nude naznake o tome s kim je bio u kontaktu prije nego što je godinu dana kasnije optužen za navođenje na prostituciju i otprilike 14 godina prije nego što je optužen za seksualnu trgovinu djecom.

Poruke su prikupljene prilikom očevida. Pronađene su i u rezidenciji i u Epsteinovom smeću. Brojni svjedoci rekli su da na prikupljenim porukama stoji točno ono što je različito osoblje u vili Palm Beach čulo u telefonskim razgovorima.

Ostavio je poruke Epsteinu 16 puta u tri mjeseca. Policija je zaplijenila i manju seriju poruka iz 2002. i 2003. godine, u kojima nema zapisa o Copperfieldovim pozivima. Prva datirana poruka Epsteinu od Copperfielda, 21. studenog 2004. godine, jednostavno glasi: "Važno je."

Neke od poruka upućuju na bliskost između Copperfielda i Epsteina. 9. prosinca u 19:05 iluzionist je ostavio poruku da je "nazvao samo da pozdravi". Deset dana kasnije ostavio je još jednu poruku u kojoj piše isto. Još jedna poruka glasi: "Zvao je Magic David."

Dana 9. siječnja 2005. Epstein je dobio poruku od Copperfielda i još jednu od Copperfieldovih suradnika, koji su, izgleda, dogovarali termin da Epstein pogleda jednu od mađioničarevih predstava.

- 28. će biti najbolji dan za dolazak na predstavu. Nastup počinje u 8:30 - stoji u poruci. Copperfield je u to vrijeme bio na Floridi na turneji i nastupao je u Carol Morsani Hallu u Tampi. Sljedećeg jutra Copperfield ponovno zove.

- Samo provjerava možete li ga nazvati kod kuće - stoji u poruci.

U tjednima koji su prethodili spomenutom nastupu Copperfield je ostavio još poruka Epsteinu. Jedna je je poruka glasila: "Ima neke informacije", a šest dana prije nastupa: "To je jackpot." U trećoj poruci Copperfield je zamolio Epsteina da ga nazove. U još jednoj poruci je rekao da ga se može dobiti kod kuće.

Uz poricanje da je ostavio više poruka za Epsteina, mađioničarevi odvjetnici rekli su da on nikada nije nazvao Epsteina osobno. Kad je The Guardian izvršio pritisak na Copperfieldove odvjetnike u vezi s ovim pitanjem - napominjući kako se čini da je Copperfieldov telefonski broj naveden u porukama - oni su odbili komentirati.

Kažu da su on i Epstein bili poznanici koji su se sreli samo u nekoliko prilika. Copperfield "vjeruje" da je samo jednom bio u Epsteinovoj vili na Floridi, i to na 15 minuta. Rekli su da je također posjetio Epsteinov dom u New Yorku. Alfredo Rodriguez, koji je bio domar u vili u Palm Beachu između rujna 2004. i veljače ili ožujka 2005. godine, svjedočio je da je Copperfield bio u kući dva ili tri puta. Rekao je da bi došao u kuću, izveo trikove i potom otišao.

Copperfieldovi odvjetnici rekli su da Rodriguezu nedostaje kredibilitet. Rodriguez je umro 2015., a tri godine prije toga osuđen je za ometanje istrage jer nije rekao tužiteljima da posjeduje Epsteinov telefonski imenik - koji se obično naziva njegovom "crnom knjigom" - i zato što ga je pokušao prodati, zaključio je The Guardian.