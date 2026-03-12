Procurili dokumenti Bijele kuće. Trump je podcijenio Iran

Dok je Trump 18. veljače 2026. razmatrao napad na Iran, ministar energetike Chris Wright rekao je u jednom intervjuu da nije zabrinut da bi nadolazeći rat mogao poremetiti opskrbu naftom na Bliskom istoku i izazvati kaos na energetskim tržištima, piše New York Times.

Čak i tijekom izraelskih i američkih napada na Iran prošlog lipnja, rekao je Wright, na tržištima je bilo malo poremećaja. „Cijene nafte su nakratko skočile, a zatim ponovno pale“, rekao je. Neki drugi Trumpovi savjetnici privatno su dijelili slična stajališta, odbacujući upozorenja da bi drugi put Iran mogao voditi gospodarski rat zatvaranjem pomorskih ruta kojima prolazi oko 20 posto svjetske opskrbe naftom.

Razmjeri te pogrešne procjene postali su očiti posljednjih dana, kada je Iran zaprijetio da će pucati na komercijalne naftne tankere koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, stratešku točku uskog grla kroz koju moraju proći svi brodovi koji napuštaju Perzijski zaljev. Kao odgovor na iranske prijetnje, komercijalni pomorski promet u Zaljevu gotovo je stao, cijene nafte su naglo porasle, a Trumpova administracija užurbano pokušava pronaći načine kako ublažiti gospodarsku krizu koja je dovela do rasta cijena benzina za Amerikance.

Ovaj događaj pokazuje koliko su Trump i njegovi savjetnici pogrešno procijenili kako će Iran odgovoriti na sukob koji vlasti u Teheranu vide kao egzistencijalnu prijetnju. Iran je reagirao mnogo agresivnije nego tijekom 12-dnevnog rata prošlog lipnja, ispaljujući salve projektila i dronova na američke vojne baze, gradove u arapskim državama diljem Bliskog istoka te na izraelska naseljena područja.

Američki dužnosnici morali su brzo prilagođavati planove, od hitnog naređivanja evakuacije veleposlanstava do izrade političkih prijedloga za smanjenje cijena goriva.

Nakon što su dužnosnici Trumpove administracije u utorak održali zatvoreni brifing za zakonodavce, senator Christopher S. Murphy, demokrat iz Connecticuta, napisao je na društvenim mrežama da administracija nema plan za Hormuški tjesnac te da „ne zna kako ga sigurno ponovno otvoriti“.

Unutar administracije neki dužnosnici postaju sve pesimističniji zbog nedostatka jasne strategije za završetak rata. Ipak, paze da to ne izraze izravno predsjedniku, koji je više puta izjavio da je vojna operacija potpuni uspjeh.

Trump je iznio maksimalističke ciljeve, poput zahtjeva da Iran imenuje vođu koji će mu se podrediti, dok su državni tajnik Marco Rubio i ministar obrane Pete Hegseth opisali užije i taktičnije ciljeve koji bi mogli omogućiti izlaz iz sukoba u skorije vrijeme.

Neki vojni savjetnici upozoravali su prije rata da bi Iran mogao pokrenuti agresivnu kampanju kao odgovor te da će američko-izraelski napad smatrati prijetnjom vlastitom opstanku. No drugi savjetnici ostali su uvjereni da bi uklanjanje iranskog najvišeg vodstva dovelo do toga da vlast preuzmu pragmatičniji lideri koji bi mogli privesti rat kraju.

Kada je predsjednik Trump bio informiran o rizicima da bi cijene nafte mogle porasti u slučaju rata, priznao je tu mogućnost, ali ju je umanjio kao kratkoročnu zabrinutost koja ne bi trebala zasjeniti misiju „obezglavljivanja” iranskog režima. Naložio je ministru energetike Chrisu Wrightu i ministru financija Scottu Bessentu da rade na razvoju opcija za slučaj mogućeg naglog rasta cijena.

Međutim, predsjednik nije javno govorio o tim opcijama — uključujući osiguranje od političkog rizika uz potporu američke vlade i mogućnost pratnje američke mornarice — sve do više od 48 sati nakon početka sukoba. Te pomorske pratnje još se nisu dogodile.