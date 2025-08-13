Obavijesti

RAZMATRAJU 'IZRAELSKI MODEL'

Procurio tajni pregovarački plan o okončanju rata: 'Formalno će to i dalje biti Ukrajina...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Valentyn Ogirenko

Međunarodno priznate granice Ukrajine ostale bi iste, kao što su formalno ostale i granice Zapadne obale, no okupirani teritorij bio bi pod ruskom kontrolom

Američki i ruski predstavnici razgovarali su o mogućnosti primjene tzv. izraelskog modela kontrole nad Zapadnom obalom kao potencijalnom rješenju za okončanje rata u Ukrajini, piše The Times. U tom scenariju, Rusija bi zadržala nadzor nad okupiranim dijelovima Ukrajine kroz vlastiti sustav uprave i gospodarsku povezanost s Moskvom, slično izraelskoj upravi nad teritorijem Zapadne obale koji je preuzet od Jordana 1967. godine.

Kako navodi izvor blizak američkom Vijeću za nacionalnu sigurnost, ideja je iznesena u razgovorima koji su se prije nekoliko tjedana vodili između Stevea Witkoffa, izaslanika bivšeg predsjednika Donalda Trumpa za mirovne pregovore, i ruskih dužnosnika. Witkoff, koji sudjeluje i u posredovanju na Bliskom istoku, navodno smatra da bi ovaj pristup mogao zaobići ustavne prepreke u Ukrajini koje nalažu referendum prije odricanja od teritorija.

Granice formalno nepromijenjene

Prema prijedlogu, međunarodno priznate granice Ukrajine ostale bi iste, kao što su formalno ostale i granice Zapadne obale, no okupirani teritorij bio bi pod ruskom kontrolom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nastavlja odbijati bilo kakav oblik predaje teritorija.

– To će funkcionirati kao što Izrael kontrolira Zapadnu obalu, bit će upravitelj, ekonomija će biti povezana s Rusijom, a formalno će to i dalje biti Ukrajina – citira The Times izvor upoznat s razgovorima.

Presude i rezolucije bez provedbe

Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju Zapadne obale nezakonitom, dok je u ožujku 2022. godine donio obvezujuću odluku kojom traži od Rusije da odmah prekine vojne operacije u Ukrajini. Ni jedna od tih presuda nije provedena na terenu.

Ujedinjeni narodi godinama pozivaju na prekid izraelske okupacije – posljednji put u rujnu prošle godine, kada je 124 zemlje podržalo rezoluciju o povlačenju izraelske vojske i obustavi izgradnje novih naselja. Izrael i SAD glasali su protiv, a rezolucija je ostala bez učinka.

Realpolitik i mirovni pregovori

Dio američkih pregovarača smatra da bi “izraelski model” mogao odražavati političku i vojnu realnost na terenu te otvoriti put privremenom primirju. 

– Naš glavni cilj, bilo da se radi o Bliskom istoku ili Ukrajini, jest zaustaviti krvoproliće. Sve ostalo može doći tek nakon toga – izjavio je bivši Trumpov savjetnik Sebastian Gorka.

Izraelska kontrola Zapadne obale traje gotovo šest desetljeća, a regija je i dalje podijeljena između izraelske uprave i Palestinske samouprave. Kritičari upozoravaju da takav model, iako potencijalno omogućuje prekid neprijateljstava, može dugoročno “zamrznuti” sukob umjesto da ga trajno riješi.

