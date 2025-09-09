Do kraja godine lokalna će uprava moći zabraniti prodaju rashlađenih alkoholnih pića u trgovini, kiosku ili na benzinskoj crpki. Šuta u Splitu želi maknuti opijanje turista iz centra, Tomašević u Zagrebu neodlučan
Prodaja hladnog piva raskolila i gradonačelnike. Dio za zabranu, drugi poručuju: 'Nema šanse!'
Veliko negodovanje i tisuće negativnih komentara na našem portalu izazvala je vijest da Vlada planira gradovima i općinama ostaviti mogućnost potpune zabrane prodaje "rashlađenih alkoholnih pića" na kioscima, benzinskim postajama i u trgovinama. Ministarstvo gospodarstva najavilo je da će do kraja godine izmijeniti Zakon o trgovini i u njega uvesti tu mogućnost, pa će (grado)načelnici moći zabraniti takvu prodaju, zabraniti je samo na određenom području, poput centra, ili propisati vrijeme u kojem se smije prodavati.
