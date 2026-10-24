Nadan Vidošević služio osmogodišnju kaznu za izvlačenje 4,7 milijuna eura iz Hrvatske gospodarske komore. Unatoč rasprodaji za naknadu štete, na ruku mu ide jedna odluka suda i rapidni rast cijena nekretnina.
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Prodaju Vidoševićevo velebno imanje i niz zemljišta. Ali će on i dalje iz zatvora izaći kao bogat!
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Čak 13 godina nakon uhićenja i tri godine nakon pravomoćne presude, najvrjednija imovina Nadana Vidoševića bi uskoro trebala ići na bubanj kako bi se nadoknadila šteta koju je napravio Hrvatskoj gospodarskoj komori. Komora je pokrenula čak devet ovrha nad različitom imovinom koja je bila osobno Vidoševićevo vlasništvo. Ali otkrivamo da bi, pomalo, apsurdno, Vidošević mogao dobro proći jer u ovom slučaju vrijeme radi za njega. Na kraju će i nakon izlaska iz zatvora moći uživati u velebnoj vili na zagrebačkom Pantovčaku, ali bi mu mogle ostati i vrijedne umjetnine čijom prodajom bez problema može financirati život.
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