Prodana je Zvijezda! Poznata je cijena, otkrili su detalje posla...

Potpisivanjem ugovora o prijenosu udjela, Fortenova grupa i Žito u srijedu su i formalno zaključili proces kojim Zvijezda plus i Zvijezda Slovenija prelaze u vlasništvo Žito grupe, izvijestili su iz te dvije tvrtke. Žito je tako postalo vlasnik 100 posto poslovnih udjela u društvima Zvijezda Plus i Zvijezda Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, Ljubljana.

Nakon što su sva regulatorna tijela odobrila koncentraciju, potpisivanjem ugovora realizirana je jedna od najznačajnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji, navodi se u priopćenju.

Kupoprodajna cijena definirana ugovorom iznosi 94,06 milijuna eura, a sukladno ugovorenom mehanizmu određivanja cijene moguće su dodatne korekcije kupoprodajne cijene u narednom periodu. Nakon uključene financijske imovine i obveza društava koja se preuzimaju, vrijednost transakcije iznosi 115,72 milijuna eura.

Žito je sredstva za provedbu transakcije osiguralo putem kredita poslovnih banaka u iznosu od 90 milijuna eura i vlastitim sredstvima.

- Za nas ova transakcija označava daljnje jačanje naše prehrambene industrije, proizvodnih kapaciteta i regionalne prisutnosti, a uvjereni smo kako će naše zajedničko znanje, iskustvo i proizvodni potencijal stvoriti dodanu vrijednost za potrošače, zaposlenike i partnere - izjavio je predsjednik Uprave Žito grupe Marko Pipunić.

Član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško je istaknuo kako je siguran da su obje Grupe ovim poslom napravile dobar izbor za razvoj jer ne otvaraju samo nove faze u vlastitom poslovanju nego i u međusobnom partnerstvu.

Na jednoj strani, u Fortenova grupi, kako je rekao, imaju vodeću regionalnu maloprodajnu mrežu, a na drugoj velikog regionalnog prehrambenog proizvođača. Međusobna podrška u poslovanju predstavlja veliki razvojni poticaj za obje grupe.

Zahvalio je zaposlenicima Zvijezde na iznimnom doprinosu koji su davali Fortenova grupi.

- Siguran sam da će s istom razinom posvećenosti nastaviti i u novom okruženju. Također, želim zahvaliti svima koji su u proteklih godinu dana naporno radili kako bi realizaciju ovoga procesa doveli do zaključenja - rekao je Peruško.

Dosadašnja uprava Zvijezde nastavlja voditi kompaniju, a u Nadzorni odbor imenovani su Jozo Ljubičić, član Uprave Žito grupe zadužen za financije, računovodstvo i strateške operacije poput pripajanja i akvizicija (M&A) i Josip Bičvić, član Uprave Žito grupe zadužen za industriju i trgovinu.