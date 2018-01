Producentica otkriva sve tajne nove sezone Big Brothera

Nova Big Brother kuća je završena i čeka stanare devete sezone najpopularnijeg reality showa na svijetu. U subotu navečer, u izravnom prijenosu na RTL-u i u društvu Antonije Blaće, pomno odabrani kandidati ući će u kuću u zagrebačkoj Dubravi i u njoj pokušati ostati do kraja.

Putem 50 najmodernijih 4k kamera gledatelji će pratiti svaki njihov korak i odlučiti o pobjedniku koji će u konačnici odnijeti nagradu u iznosu od 500.000 kuna. Produkcija je za devetu sezonu sagradila najveću kuću do sada, koja se prostire na 1150 četvornih metara, s vrtom na krovu od još 250 kvadrata. Uređena je u psihodeličnom stilu i jarkim bojama, a u dnevnoj sobi nalazi se jacuzzi. Tko su ljudi koji će se u nju useliti, strogo je čuvana tajna.

- Kandidati dolaze iz svih dijelova Hrvatske, različite su dobi, zanimanja i obrazovanja. Prezadovoljni smo ovogodišnjim stanarima - kaže Vedrana Car, producentica hrvatskog Big Brothera.

Na emisiji će ove godine raditi 150 ljudi koji će pratiti svaki korak novih stanara i svakodnevno donositi jednosatnu emisiju za večernji program RTL-a. Big Brother je jedini reality show koji se prikazuje svaki dan, pa se produkcija uvijek iznova utrkuje s vremenom kako bi na vrijeme pružila najzanimljivije događaje iz prethodna 24 sata.

Kamere su postavljene po cijeloj kući kako Big Brotheru i gledateljima ništa ne bi promaknulo, a jedine dvije lokacije na kojima će stanari imati malo privatnosti su pušionica i zahod. Sa sobom u kuću smiju ponijeti samo jedan kofer s osnovnim potrepštinama i to je sve od osobnih stvari koje će imati u njoj.

U slučaju da se vrijeme promijeni, obitelj im može poslati još odjeće, prikladne za vremenske uvjete. No, za sve ostalo moraju raditi. Big Brother im daje zadatke koje moraju ispuniti ako žele dobiti, primjerice, boju ili peglu za kosu, čak i hranu. O izvršenim zadacima ovisi iznos njihova budžeta za kupnju hrane.- objašnjava Vedrana Car

Foto: RTL

Ovisno o tome koliki im je budžet, stanari s popisa dostupne hrane biraju što žele, a produkcija im to dostavlja u ostavu, u koju stanari ne smiju ući bez dopuštenja. Tijekom vremena koje provedu u kući, stanari se niti jednom ne sretnu s nekim iz vanjskog svijeta iako članovi produkcije svakodnevno ulaze u kuću.

- Mi moramo ući kako bismo nešto popravili ili postavili potrepštine za novi zadatak. Za to vrijeme Big Brother stanare pošalje u spavaću sobu, gdje ih se zaključa. U regionalnom Big Brotheru imali smo nindže koje su ulazile u kuću i obavljale sitnice, a u svim ostalim sezonama to je radila produkcija - dodaje Car i otkriva kako je obavezni dio procesa odabira kandidata i testiranje na spolne bolesti. Kondomi su jedna od rijetkih stvari za koje stanari ne moraju odraditi neki zadatak, no Car odbacuje nagađanja da je nekim kandidatima plaćeno da završe u krevetu.

- Nama je seks najnezanimljiviji dio showa, čak ga ni ne prikazujemo toliko često koliko se događa. Zabavnije je dok se međusobno škicaju i udvaraju se jedni drugima - objašnjava producentica i tvrdi da ne postoji scenarij prema kojem se stanari moraju ponašati. Sve što kažu i učine, njihova je odluka.

Big Brother je jedini pravi reality, u kojem nema scenarija prema kojem se sudionici ponašaju. Big Brother im objasni koji im je dnevni ili tjedni zadatak, a što će se dalje događati, to je isključivo na stanarima - tvrdi producentica

Osnovni koncept Big Brothera isti je u sve 54 zemlje u kojima se prikazuje, no razlikuje se u detaljima poput veličine i uređenja kuće, zadataka, posebnih sezona showa, tajnih kuća... Hrvatski Big Brother najsličniji je australskom i britanskom, a u američkom stanari sami biraju koga će izbaciti iz showa. Kako bi opstali što dulje, spletkare i taktiziraju. U hrvatskoj verziji, stanare su uvijek izbacivali gledatelji, a tako će biti i u novoj sezoni. Ono što ni u jednoj sezoni Big Brothera nismo vidjeli niti ćemo vidjeti su - knjige.

Stanari za čitanje mogu dobiti jedino Bibliju. Big Brother im daje dozvolu da na neko vrijeme odu u ispovjedaonicu i čitaju. Sve ostale knjige, papiri i olovke su zabranjeni. Osim što je poanta showa da se međusobno druže, tako sprečavamo i tajnu komunikaciju između stanara - tvrdi producentica

U procesu odabira stanara kandidati prolaze tri kruga intervjua, liječničke preglede i obavezno psihološko testiranje. Odabrati najbolje među njima i pobrinuti se da se nitko ne ozlijedi tijekom showa, najteži je dio posla produkcijskog tima.

Foto: RTL

- Zlatno je pravilo da u Big Brother kuću ne može ući nitko za koga se sumnja da bi mogao nauditi sebi ili drugima. Svi ostali kandidati imaju šansu. Psihološko testiranje je obavezno, a psiholog je na raspolaganju stanarima kuće tijekom cijelog njihova boravka. U prijašnjim sezonama događalo se da su neki stalno išli k psihologu, a neki nikada. Stanari nisu imali većih kriza - priča Car.

Obično im nedostaju obitelj i prijatelji, uznemireni su nakon svađe sa sustanarima ili jednostavno žele porazgovarati s nekim novim. Jedina situacija kada smiju izaći iz kuće je smrtni slučaj bliske osobe ili ako se netko od stanara razboli, pa mora k liječniku.

U tom slučaju cijelo vrijeme mora imati povez preko očiju i s njim je član produkcije koji pazi da ne gleda TV, ne čita novine i ne komunicira ni s kim iz vanjskog svijeta - otkriva Car i smije se na medijska nagađanja o identitetuBig Brothera. Big Brother je, kaže, institucija, skup pravila, ne osoba. No, i onaj tko mu posuđuje glas morao je, priznaje, proći audiciju te pokazati snalažljivost u odgovaranju na zeznuta pitanja stanara.

Dva su puta mediji tvrdili da su otkrili identitet osobe iza glasa Big Brothera, no zeznuli su se. Nitko ne zna tko je on, a tako će i ostati - obećaje producentica

Foto: RTL

