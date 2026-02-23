Produljili rok za prijavu poreza: Kazne su velike, a ima i jedan obrazac za dodatnu 'zaradu'

Godišnja prijava poreza vezana je obično za kraj veljače. Za poreznu 2025. prijave će se podnositi izvanredno do 2. ožujka 2026. jer zadnji dan u mjesecu pada na nedjelju.

Za većinu građana zaposlenih na ugovor o radu, Porezna sama provodi obračun. Ipak, kako piše Poslovni dnevnik važno je znati razliku između obavezne predaje prijave (obrazac DOH) i dobrovoljnog podnošenja zahtjeva za dodatnim olakšicama (Obrazac ZPP-DOH). Taj drugi obrazac može donijeti značajnu financijsku korist.

Obaveznu prijavu moraju podnijeti oni koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, što uključuje obrtnike, liječnike, odvjetnike i sve druge koji posluju po načelu poslovnih knjiga. Uz njih to predaju i oni koji su dohodak od nesamostalnog rada ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi.

Obrazac ZPP-DOH, koji je ključan za sve one koji žele ostvariti dodatne porezne olakšice koje nisu automatski evidentirane, obavještava poreznu pravima koja žele iskoristiti.

Najčešće je riječ o korištenje osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i djecu, ostvarivanje prava na temelju invalidnosti, ali i umanjenje porezne osnovice za dana darovanja u kulturne, zdravstvene, znanstvene i druge svrhe do dva posto primitaka iz prethodne godine.

Na ovaj način mogu se prijavi ti uplaćene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja do 500 €, kao i premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje do 804 € godišnje. Ovaj obraza može se predati i putem ePorezne.

A posljedice propuštanja roka razliku se se ovisno o tome jeste li obveznik prijave ili ne. Za obrtnike, pomorce i druge koji su obvezni predati Obrazac DOH, kašnjenje ili nepodnošenje prijave smatra se poreznim prekršajem za koji su Općim poreznim zakonom predviđene novčane kazne, koje za fizičke osobe mogu iznositi i do nekoliko tisuća eura

Oni koji predaju obrazac ZPP-DOH propuštanje roka ne predstavlja kaznu, samo financijski gubitak jer gube mogućnost ostvarivanja prava na porezne olakšice za tu godinu, a time i potencijalni povrat poreza.