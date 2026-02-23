Obavijesti

PRIPAZITE NA ROK

Produljili rok za prijavu poreza: Kazne su velike, a ima i jedan obrazac za dodatnu 'zaradu'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Obrazac ZPP-DOH, koji je ključan za sve one koji žele ostvariti dodatne porezne olakšice koje nisu automatski evidentirane, obavještava poreznu pravima koja žele iskoristiti.

Godišnja prijava poreza vezana je obično za kraj veljače. Za poreznu 2025. prijave će se podnositi izvanredno do 2. ožujka 2026. jer zadnji dan u mjesecu pada na nedjelju.

Za većinu građana zaposlenih na ugovor o radu, Porezna sama provodi obračun. Ipak, kako piše Poslovni dnevnik važno je znati razliku između obavezne predaje prijave (obrazac DOH) i dobrovoljnog podnošenja zahtjeva za dodatnim olakšicama (Obrazac ZPP-DOH). Taj drugi obrazac može donijeti značajnu financijsku korist.

Obaveznu prijavu moraju podnijeti oni koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, što uključuje obrtnike, liječnike, odvjetnike i sve druge koji posluju po načelu poslovnih knjiga. Uz njih to predaju i oni koji su dohodak od nesamostalnog rada ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi.

Najčešće je riječ o korištenje osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i djecu, ostvarivanje prava na temelju invalidnosti, ali i umanjenje porezne osnovice za dana darovanja u kulturne, zdravstvene, znanstvene i druge svrhe do dva posto primitaka iz prethodne godine.

Na ovaj način mogu se prijavi ti uplaćene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja do 500 €, kao i premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje do 804 € godišnje. Ovaj obraza može se predati i putem ePorezne.

A posljedice propuštanja roka razliku se se ovisno o tome jeste li obveznik prijave ili ne. Za obrtnike, pomorce i druge koji su obvezni predati Obrazac DOH, kašnjenje ili nepodnošenje prijave smatra se poreznim prekršajem za koji su Općim poreznim zakonom predviđene novčane kazne, koje za fizičke osobe mogu iznositi i do nekoliko tisuća eura

Oni koji predaju obrazac ZPP-DOH propuštanje roka ne predstavlja kaznu, samo financijski gubitak jer gube mogućnost ostvarivanja prava na porezne olakšice za tu godinu, a time i potencijalni povrat poreza.

