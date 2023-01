Prof. Hrabar: 'Zabranila bih posvojenja iz država koje nisu potpisale hašku konveciju'

Saborski odbor za obitelj, mlade i sport jednice održava tematsku sjednicu na temu posvajanja djece iz inozemstva.

- Slučaj u Zambiji pokazao je ozbiljne pravne praznine u ovoj temi. Najvažnije je odlučiti što je za djecu najbolje. Zabrinjava nas činjenica da su djeca dobila hrvatske dokumente i prije nego što su kročila na hrvatsko tlo. Ne postoji nikakva evidencija o posvojenju, niti sustav prati ove obitelji. Otvorio se niz pitanja i nelogičnosti, cilj nam je progovoriti o pravu djeteta na sretno odrastanje, te kako država štiti posvojenu djecu, rekla je u uvodnom izlaganju predsjednica odbora Vesna Vučemilović. Također je naglasila kako nitko ne zna što se događa s djecom kad iz Konga dođu u Hrvatsku, i žive li u sretnim obiteljima.

Marin Miletić iz Kluba Mosta napomenuo je kako je Kongo 2016. zabranio izdavanje izlaznih viza za djecu koju posvajaju stranci.

- Države poput SAD-a, Francuske ili Velike Britanije državljane su upozorile na rizik trgovanja djecom te su zabranile posvajanje ili izdale preporuke da se zaobilazi DR Kongo. U deset godina je u Hrvatskoj posvojeno 131 dijete iz Konga, zanima me koliko ih je posvojeno nakon srpnja 2016. i zabrane koju je donio Kongo - Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja je potvrđivala posvojenja iz Konga. Ako je to istina, riječ je o velikom skandalu i sramoti. Vrlo lako bi moglo ispasti da je velika većina posvajanja iz Konga išla upravo prema Hrvatskoj, rekao je Miletić.

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar s Pravnog fakulteta u Zagrebu naglasila je kako postoje četiri tipa osoba koje vani posvajaju djecu - prvi su oni koji su legalno posvojili dijete, odnosno prošli su cijelu proceduru koju traži naš Obiteljski zakon, ispunivši pretpostavke zemlje posvajanja. Drugi su ilegalni posvojitelji koji su zaobišli naše popise - nisu se prijavili centru za socijalnu skrb, što stoji na stranicama Ministarstva obitelji kao nužno.

Morali su započeti postupak ovdje i reći iz koje zemlje žele posvojiti, kako bi se nadležna tijela dvije države spojila u komunikaciji. Djelatnici ministarstva bi im onda rekli da to nije sigurno jer je u pitanju država koja nije potpisnica haške konvencije o zaštiti djece u međunarodnom posvajanju, rekla je Hrabar, napominjući kako,navodeći ove tipove posvojitelja, nikoga ne apostrofira.

Treći su, kazala je, oni naivni, u zabludi, koji su bili lakovjerni, ali činjenica da nisu znali kakvi su propisi, ne amnestira ih od odgovornosti.

- Četvrti su oni najgori, trgovci djecom - ako su djecu prodavali dalje u europske ili neeuropske zemlje, to je povezano s kriminalom i tu ima itekako posla za policiju. Lanac prodaje djece postoji, ne znam je li Hrvatska iz toga izuzeta, čisto sumnjam. Ako pak netko prodaje djecu za druge rabote, a ne za posvojenja (prostitucija, prodaja organa i drugo), i to postoji i ne možemo zatvarati oči, apostrofirala je Hrabar. Navela je podatak iz 2020. prema kojem se djecu strance u svijetu najviše posvaja iz Kolumbije, Ukrajine, Južne Koreje, Kine, DR Kongo je tek na 19. mjestu . Iz njega je, kazala je, 2016. godine bilo posvojeno 564 djece, godinu kasnije, nakon zabrane izlaznih viza za tu djecu, 54, a 2020. samo troje.

- Zamišljam da je to troje, eto, posvojila teta koja radi u Njemačkoj, kazala je prof. Hrabar. Kongo je 2016. suspendirao posvojenja do daljnjega, naglasila je.

- Nije isključeno da su Hrvati posvajali i u drugim nehaškim državama - u Eritreji i Etiopiji te drugima, i tijela bi trebala pogledati ima li djece i iz tih drugih država, jer 91 država nije ratificirala hašku konvenciju. Smatram da bi trebalo preispitati sva koja su zasnovana, provjeriti nalaze li se ta djeca u Hrvatskoj, i ako nisu u Hrvatskoj - a osobno mislim da Ministarstvo uprave i MUP jednim klikom i sve podatke mogu dobiti - onda je to veliko zlo, i Interpol treba dalje zajedno s policijom djelovati. Dalje je sve pitanje kaznenog progona. Ako su djeca u Hrvatskoj, po meni, trebalo bi provjeriti jesu li posvojenja zakonita po domicilnim propisima, kazala je profesorica s Prava.

Kongo nije član haške konvencije pa se diplomatskim putem treba stupiti u vezu s tamošnjim ministarstvima, dodala je.

- Naši su propisi potpuno jasni, eventualno fali protokol koji će pojasniti lanac djelovanja. Ali Obiteljski zakon je potpuno jasan. Odredba kaže da, kad hrvatski državljani posvajaju dijete u inozemstvu, to mogu samo uz prethodno odobrenje nadležnog Ministarstva. Procjenjuje ih se kakvi su, kao i kod posvojenja u Hrvatskoj, možda se neke i eliminira kao potencijalne posvojitelje. Konvencija govori o međudržavnom posvojenju kao zadnjem, sve treba prvo probati u matičnoj državi, dodala je Hrabar.

- Trebalo bi vidjeti jesu li ta djeca sretna, to mogu samo psiholozi i psihijatri procijeniti. Nemojmo zaboraviti na roditelje koji su tamo, kojima su djeca možda oduzeta. Možda ih traže,a li nemaju financijskih sredstava za to. Zakon o međunarodnom privatnom pravu kaže da je priznavanje odluke izvanparnični postupak. Opet mi se čini da je palo sa strane da taj isti zakon kaže da sud može odbiti priznanje ako je ono protivno pravnom poretku. Znači, ako Obiteljski zakon kaže da treba prethodno odobrenje, to je zaobilaženje pravnog poretka, smatra Hrabar.

- Zakon o parničnom postupku govori o mogućnosti ponavljanja sudskog postupka, mislim da treba ispitati sva ta priznanja. U članku 421. postoje tri točke koje bi, moguće, mogle biti relevantne. Ono što ja vidim jest da dijete treba imati u tom postupku posebnog skrbnika, zastupnika u tim postupcima , to omogućuje Obiteljski zakon, rekla je pravnica. Dodala je i to kako nalazi odgovornost u sustavu različitih dosadašnjih hrvatskih vlada i ministarstava jer su priznavali odluke bez provjere djetetovog najboljeg interesa, istinitosti i bez provjere dokumentacije, osobito kad je riječ o nesigurnim zemljama.

- Ministarstvo vanjskih poslova nije pratilo i obavještavalo svoje vlade o potrebi zabrane posvajanja iz rizičnih zemalja. Ministarstvo obitelji nije vodilo evidencije o tako posvojenoj djeci. Pratim njihova izvješća i gledam koliko ima djece, ima samo podatak o hrvatskoj djeci posvojenoj vani, povratno nikad, kazala je Hrabar, pitajući se i to kako se provodi zaštita žrtava trgovine ljudima ako se ne zna što se dogodilo s tom djecom. Ministarstvo uprave i MUP snosi najmanju odgovornost, smatra, jer imaju presudu koja je priznata i po njoj postupaju. .

- Djeca nisu roba, hitno treba reagirati i zabraniti posvojenja iz nehaških država. Postavljam si pitanje jesmo li dio šireg lanca trgovine djecom, jer znamo da postoji trgovina drogom, prostitucijom, djecom. Ovaj slučaj kongoanskih posvojenja prilika je za zauzimanje apriornog stava o nesigurnim međudržavnim posvojenjima. Da imam mogućnost, zabranila bih posvojenja iz svih nehaških država. Drugo, trgovina djecom u druge svrhe kao što je surogatno majčinstvo, i s tim ćemo se morati pozabaviti, zaključila je prof. Hrabar.

