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VIDEO Profesor Božurić posjetio je ranjenog dječaka na Rebru: 'Bilo je emotivno, na rubu suza'

Piše 24sata,
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VIDEO Profesor Božurić posjetio je ranjenog dječaka na Rebru: 'Bilo je emotivno, na rubu suza'
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Zagreb: Profesor Mario Božurić dao je izjavu za medije | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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'U školi je još uvijek krizni stožer kojem se mogu obratiti djelatnici i učenici, a imamo i razgovore s roditeljima razreda koji su bili u kontaktu s događajem', rekao je profesor

Profesor Mario Božurić, koji je u rujnu utrčao u zagrebačku srednju školu i pomogao spasiti ranjenog učenika te predsjednica udruge Roditelji za djecu Helena Ančić posjetili su u petak dječaka u KBC-u Zagreb na Rebru. Nakon susreta profesor je rekao da se dječak dobro oporavlja i da njegov oporavak ide u dobrom smjeru, prenosi RTL. 

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Zagreb: Profesor Mario Božurić dao je izjavu za medije VIDEO
Zagreb: Profesor Mario Božurić dao je izjavu za medije | Video: 24sata/pixsell

Podsjetimo, učenik koji je nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu, pokušao je ozlijediti još jednu zaposlenicu. Djelatnici škole svladali su napadača i zadržali ga do dolaska policije. Osumnjičenog dječaka terete za teško ubojstvo u pokušaju i ubojstvo u pokušaju.

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- Naš susret je prošao vrlo emotivno, na rubu suza, jer je to bio naš prvi susret nakon onog nemilog događaja. Sreća je da se dijete jako dobro oporavilo i očito je da sve ide u pozitivnom smjeru - rekao je Božurić. Dodao je da osobno nije razgovarao s liječnicima, ali da mu je dječakova majka rekla kako oporavak napreduje prema očekivanjima. Opisao je i trenutak kada je ušao u bolničku sobu.

Zagreb: Profesor Mario Božurić dao je izjavu za medije
Zagreb: Profesor Mario Božurić dao je izjavu za medije | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Iskreno, mislio sam da ću se rasplakati kad uđem unutra. I on je bio vrlo emotivan. Razmijenili smo neke informacije vezane uz taj događaj. Bio je to poseban trenutak, posebno zato što je dijete puno bolje. Ja sam zahvalio njemu zato što je veliki borac - rekao je. Otkrio je i kako je dječak reagirao. 

Zagreb: Profesor Mario Božurić dao je izjavu za medije
Zagreb: Profesor Mario Božurić dao je izjavu za medije | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Nekoliko puta mi je zahvalio, a ja sam zahvalio njemu zato što je veliki borac. Zahvaljujući njegovoj snazi i energiji oporavak ide u ovom smjeru - rekao je Božurić pa dodao:

- Bio sam vrlo uzbuđen. Još jučer, kada sam znao da ću ga danas moći vidjeti, nekoliko puta sam zamišljao kako će taj susret izgledati.

Zagreb: Profesor Mario Božurić dao je izjavu za medije
Zagreb: Profesor Mario Božurić dao je izjavu za medije | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dječaku je u bolnicu donio i nešto slatko.

- U školi je još uvijek krizni stožer kojem se mogu obratiti djelatnici i učenici, a imamo i razgovore s roditeljima razreda koji su bili u kontaktu s događajem - dodao je. 

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Komentari 15
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