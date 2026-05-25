Profesor iz Daruvara: 'Predajem u osnovnoj i srednjoj školi, a vikendom sam turistički vodič'

Bio sam tri puta na Potjeri i obožavam pub kvizove na koje odlazim s ekipom“započinje priču 40-godišnji Daruvarčanin Vladimir Ivić. No, kvizovi su tek vrh sante leda u njegovom ispunjenom rasporedu. Vladimir je čovjek koji rijetko miruje: radni mu je tjedan podijeljen između katedre i putovanja, a unatoč gustom tempu, uspio je napraviti i veliku životnu transformaciju.

Daruvar: Profesor koji radi tri posla

Između dvije škole

Njegova primarna adresa su daruvarske učionice.

- Pola radnog vremena radim u Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog, a drugi dio s gimnazijalcima u Daruvaru. U prosvjeti sam više od 15 godina; zapravo sam prošle godine proslavio i svoju malu jubilarku - objašnjava nam uz osmijeh. Predavanje povijesti i geografije za njega nije samo posao, već poziv u kojem se vidi i u budućnosti, no njegova strast prema tumačenju svijeta davno je izašla iz okvira školske ploče.

Logična odluka koja ga je odvela na put

Na pitanje kako se uz profesorski posao odlučio postati i turistički vodič, Vladimir odgovara jednostavno, bila je to logična odluka.

"Vodim djecu na školske izlete, pa sam pomislio: zašto vikendom ne bih vodio i odrasle?“.

Ipak, nije sve ostalo na pukoj ideji. Vladimir je uložio ogroman trud u edukaciju te je završio čak osam specijaliziranih tečajeva. Taj ga je profesionalizam doveo i do mjesta vanjskog suradnika na veleučilištu, gdje danas on educira nove generacije vodiča za Zagreb i okolicu.

Vikendi u bivšoj Monarhiji

Njegove rute najčešće prate granice nekadašnje Austro-Ugarske. Zbog školskih obaveza, duža putovanja čuva za praznike i blagdane, dok su vikendi rezervirani za kraće ture.

- Neke gradove znam doslovno napamet. Recimo, u Ljubljani sam s grupama više puta, ni ne brojim više... - priča Vladimir. Iako je sve uigrano, posao vodiča uvijek nosi nepredviđene situacije.

- Sve ide glatko dok netko ne izgubi osobnu, pa krenu jurnjave prema ambasadama. Bude i toga, to je dio šarma - smije se.

Godišnje odradi oko 80 dana na terenu, a vrhunac sezone proživljava u vrijeme adventa, kada su gradovi srednje Europe najtraženiji.

Velika životna pobjeda: Borba s kilogramima

Uz sve poslovne uspjehe, Vladimir je prošle godine ostvario i jednu važnu osobnu pobjedu. Uspio je, kaže, otopiti pozamašan višak kilograma koji ga je pratio cijeli život.

- Ne bih htio govoriti o točnim brojkama da netko ne pomisli kako je to imperativ, ali skinuo sam stvarno dosta. Cijeli život sam se borio s tim, a sada je vježbanje postalo dio moje svakodnevice. Nije to više samo zbog izgleda, nego zbog zdravlja i energije koja mi treba za ovaj tempo - iskren je Vladimir.

Unatoč krcatom kalendaru u kojem balansira između dnevnika, mikrofona u busu i vježbanja, tvrdi da mu slobodnog vremena ne nedostaje.

Njega čuva za druženje s djevojkom, punjenje baterija i, naravno, sljedeći pub kviz s ekipom.