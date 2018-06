'Profesor je popio i skinuo se, a onda je vidio mobitel i poludio'

Maturalna zabava Obrtničke škole u Koprivnici neslavno je završila.

Nakon par sati veselja i zabave, u srijedu oko tri ujutro, na proslavu je pozvana hitna medicinska pomoć. Naime, jedan od profesora škole dobio je šakom u glavu, a udarac mu je zadao jedan od učenika, javlja ePodravina.

- Profesor si je popio i počeo je skidati majicu. Već je nekoliko puta pao prije toga zbog alkohola. Učenici su to krenuli snimati, a njega je to razljutilo i gurnuo je jednog učenika, al on nije čak ni pao, malo je zateturao. Onda je učenik njemu odlučio vratiti pa ga je udario šakom. To se dogodilo unutra, a nakon toga su se učenici međusobno vani potukli, dok je ozljeđeni profesor krvav sjedio na klupi i čekao hitnu pomoć - doznaje ePodravina od svjedoka.

Pozvana je hitna pomoć i policija, a ovaj portal neslužbeno doznaje da je nastavnik imao i veću količinu alkohola u krvi.

Dražen Laljek, glasnogovornik PU Koprivničko-križevačke, potvrdio je kako je zaprimljena dojava i da je jedna osoba ozlijeđena, a u tijeku je i kriminalističko istraživanje nakon kojeg će biti poznati detalji.

'Otišao je veselo na proslavu mature'

Profesorova obitelj još pokušava posložiti mozaik od kobne večeri.

- Moj sin veselo je otišao na proslavu mature i od tada ga vidio nisam. Snaha mi je rekla da je završio na policiji zbog okršaja na maturalnoj i da mora dati izjavu. Što ga je snašlo? Ne znam. Znam samo da je bio na maturalnom slavlju i onda mi sad vi velite da se i potukao s đakom. To mi je prvi glas, baš kao i da je ozlijeđen. Dvojim da bi on nasrnuo prvi na učenika. Nije takav tip čovjeka. Pa on i previše voli svoj posao i đake - rekao je za Jutarnji list profesorov otac

Ravnatelj: Načuo sam nešto

Zlatko Martić, ravnatelj Obrtničke škole u Koprivnici je za ePodravina rekao da je do njega došla informacija o nemilom događaju.

- Načuo sam, no ništa ne mogu potvrditi jer službena informacija do mene nije došla. Kad bude, mogu samo reći da će škola postupiti u skladu s Pravilnikom škole - kazao je kratko ravnatelj.

'Poduzet ćemo sve u skladu s propisima'

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja apsolutno osuđuje svaki oblik nasilja. Vjerujem da će nadležne institucije utvrditi sve okolnosti i poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s propisima - rekla je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, a prenosi Jutarnji list.