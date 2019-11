Profesor na Noć vještica obojio lice u crno, suspendirali su ga

U pokušaju da imitira repera Commona, kalifornijski si je srednjoškolski profesor 'priuštio' - suspenziju. Snimka njegovog 'rap' predavanja proširila se internetom i na kraju bi ga mogla koštati posla.

Naime, njegova škola nije imala razumijevanja za njegovu masku pa ga je suspendirala i prijavila te ga čeka istraga.

- U školskoj zajednici gdje raširenih ruku dočekujemo učenike i obitelji koji su predstavnici brojnih jezika, kultura i religija diljem svijeta, (...) tužno je vidjeti da još uvijek ima ovakve kulturne neosjetljivosti i da manjka kulturne osviještenosti, izjavio je Francis Rojas, ravnatelj srednje škole u kojoj je radio anonimni nastavnik.

Sooooooooo... one of our WHITE teachers at mhs yesterday decided to paint his face so look like common the rapper yesterday. pic.twitter.com/1WudSddCLZ