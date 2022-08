Profesor sa splitskog Pravnog faksa baca smeće iz svog hotela na odmorište? 'Nisam to ja!'

Foto: čitatelj 24sata

Automobil kojim je prosijedi muškarac dovezao desetak vreća smeća je registriran na prof. Milijana Sesara, muškarac na snimci je isti on, ali profesor, inače vlasnik hotela Pleter u Mimicama, kaže da to on nije

Sivi Nissan Pathfinder parkirao se na odmorište na magistrali iznad Lokve Rogoznice na Omiškoj rivijeri. Iz njega izlazi prosijedi gospodin, ležeran, u japankama. Otvara prtljažnik i hvata se posla. Uz kantu za smeće na odmorištu iskrcao je desetak vreća smeća. Snimka je nastala početkom kolovoza i kako su nam tada kazali svjedoci jutarnje ekološke akcije, ovako nešto nije neuobičajen prizor. Mnogi vlasnici turističkih smještaja odvoze smeće na odmorišta na D8 kako uz paušal ne bi morali platiti odvoz smeća po volumenu i broju pražnjenja kontejnera. I cijela priča ostala bi na zgražanju da mještani nisu prepoznali muškarca sa snimke.