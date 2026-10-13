Profesor u Zagrebu dobio otkaz jer je slao poruke studentici. U slučaj se uplela i njegova žena!

Poznati liječnik jedne zagrebačke bolnice, koji je osam godina radio kao izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, ostao je bez posla nakon što ga je studentica prijavila zbog neprimjerenih poruka. Profesor je tvrdio da poruke nije slao on, nego njegova supruga, no sud nije prihvatio takvo objašnjenje. Njegov pokušaj da sudskim putem izbori povratak na posao završio je neuspješno, piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list.

Medicinski fakultet otkazao mu je ugovor o radu početkom ljeta 2024., a osim što je ostao bez radnog mjesta, nije dobio ni otpremninu. U tužbi protiv fakulteta tvrdio je da je odluka o otkazu bila nezakonita. No, fakultet je njegove tvrdnje odbacio, ističući da problematična komunikacija nije bila prvi takav slučaj. Prema navodima Medicinskog fakulteta, tadašnji dekan upozorio je profesora prije četiri ili pet godina na tri prijave studentica koje su se žalile na njegove seksualno konotirane komentare. Obećao je prestati, no nakon nove prijave studentice, dekan je tražio očitovanje.

Profesor se branio tvrdnjom da je sporne poruke studentici slala njegova supruga. Ona je to potvrdila i tijekom postupka, no sud nije povjerovao ni njezinu iskazu ni obrani bivšeg profesora. Sud je osporio i objašnjenje profesorove supruge o fotografiji boce vina koju je, prema vlastitim riječima, snimila na kućnom stolu. U odrazu boce, naime, vidi se muškarac kratke smeđe kose, što je sud također uzeo u obzir prilikom procjene vjerodostojnosti njezina iskaza.