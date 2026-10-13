Obavijesti

News

Komentari 8
SKANDAL NA MEDICINI

Profesor u Zagrebu dobio otkaz jer je slao poruke studentici. U slučaj se uplela i njegova žena!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Profesor u Zagrebu dobio otkaz jer je slao poruke studentici. U slučaj se uplela i njegova žena!
Foto: AI ilustracija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

FOTO: ILUSTRACIJA Medicinski fakultet otkazao mu je ugovor o radu početkom ljeta 2024. godine, a osim što je ostao bez radnog mjesta, nije dobio ni otpremninu. Tužio je fakultet

Poznati liječnik jedne zagrebačke bolnice, koji je osam godina radio kao izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, ostao je bez posla nakon što ga je studentica prijavila zbog neprimjerenih poruka. Profesor je tvrdio da poruke nije slao on, nego njegova supruga, no sud nije prihvatio takvo objašnjenje. Njegov pokušaj da sudskim putem izbori povratak na posao završio je neuspješno, piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list. 

Medicinski fakultet otkazao mu je ugovor o radu početkom ljeta 2024., a osim što je ostao bez radnog mjesta, nije dobio ni otpremninu. U tužbi protiv fakulteta tvrdio je da je odluka o otkazu bila nezakonita. No, fakultet je njegove tvrdnje odbacio, ističući da problematična komunikacija nije bila prvi takav slučaj. Prema navodima Medicinskog fakulteta, tadašnji dekan upozorio je profesora prije četiri ili pet godina na tri prijave studentica koje su se žalile na njegove seksualno konotirane komentare. Obećao je prestati, no nakon nove prijave studentice, dekan je tražio očitovanje.

Profesor se branio tvrdnjom da je sporne poruke studentici slala njegova supruga. Ona je to potvrdila i tijekom postupka, no sud nije povjerovao ni njezinu iskazu ni obrani bivšeg profesora. Sud je osporio i objašnjenje profesorove supruge o fotografiji boce vina koju je, prema vlastitim riječima, snimila na kućnom stolu. U odrazu boce, naime, vidi se muškarac kratke smeđe kose, što je sud također uzeo u obzir prilikom procjene vjerodostojnosti njezina iskaza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'
SVEĆENIKU SU I PRIJETILI

I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'

Ona nikad nije otišla. Želim dati do znanja da nije nemar. Ptica je osjetila da je ugrožena i zato je odletjela, pojasnio je jastrebov vlasnik i svećenik Željko Lovrić
Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada
OTPAD JE ONDJE JOŠ OD RATA

Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada

Na lokaciji odlagališta, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, nije provedeno ispitivanje tla i podzemnih voda, kaže nam načelnik Općine Rakovica Mihovil Bićanić
MISTERIJ NA VOLTINOM Župnik: 'Ukrali su mi pticu i prijete mi'; Mještani: 'Nije on baš sav svoj'
DRAMA U ZAGREBU

MISTERIJ NA VOLTINOM Župnik: 'Ukrali su mi pticu i prijete mi'; Mještani: 'Nije on baš sav svoj'

Svećenik Željko Lovrić, poznatiji kao don Dante, povukao se iz župe zbog navodnih prijetnji i krađe njegove jastrebice Lily. Objavio je i snimku napada dok ispraća goste u - 4.25 sati ujutro. Priča postaje sve čudnija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026