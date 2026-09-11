Profesori zaustavili napadača s nožem: 'Ozlijeđenog učenika pazio sam do dolaska Hitne'

Umjesto prvog jutarnjeg zvona koje označava početak prvog dana nastave za maturante i petog dana za “prvašiće”, u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi čule su se sirene. Jedan učenik prvog razreda u školu je donio nož, preko donjeg dijela lica navukao masku od tkanine i u muškom WC-u u prizemlju izbo drugog učenika prvog razreda, a potom ranio i čistačicu (59) koja je pokušala spriječiti napad na učenika. Napadnuti učenik ima ozljede opasne po život, a zbog dubine ubodnih rana operiran je u KBC-u Zagreb. Spremačica je također podvrgnuta operaciji, u KBC-u Sestre milosrdnice, da joj uklone zrak iz pluća i zaustave krvarenje, jer je i ona zadobila ozljede trbušne i prsne šupljine, ali i ruku. Sve se to dogodilo oko 7.50 sati.

- Spustili su se vidjeti što se događa i tad je moj sin vidio napadača koji je imao masku preko donjeg dijela lica i u ruci nož, odnosno nešto nalik mačeti. Nakon toga čuli su profesore kako viču: ‘Spusti taj nož!’. Kad su shvatili što se događa, otišli su na drugi kat i tamo ostali. Sin me nazvao nedugo nakon svega. Bio je jako uspaničen i vikao: ‘Mama, nešto se jako loše dogodilo u školi! Napao je drugoga, imao je masku i nož’. Rekla sam mu da se smiri, da je najvažnije da su na sigurnom, da se drže što dalje od svega i slušaju nastavnike jer oni najbolje znaju što trebaju napraviti. Nakon toga sam došla pred školu. Ono što sad znam uglavnom je ono što znaju i svi ostali - rekla je majka jednog učenika.

Foto: Željko Lukunić/Pixsell

Taj učenik je opisao kako je čekao početak sata na katu, kad je čuo vrištanje.

- U početku nisam previše razmišljao o tome, ali vrištanje se nastavilo pa sam otišao dolje vidjeti što se događa. Tad sam vidio osobu koja je u ruci držala nešto što mi je izgledalo kao nož. Čuo sam profesora kako viče: ‘Spusti taj nož!’. Tad sam shvatio da moram otići i popeo sam se na drugi kat. Svi su paničarili i trčali. Neki su čak uzeli metlu ili nešto slično kako bi se mogli obraniti. Sve je bilo strašno. Kad sam se poslije spuštao, vidio sam posljedice. Bilo je puno krvi. Nikad nisam vidio nešto takvo - rekao je dječak.

Drugi svjedoci kažu da je prvo počela vikati čistačica koja je pokušala spasiti napadnutog dječaka, nastala je panika, jedan od profesora iz druge škole, Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića, uzeo je stolac i počeo vikati na napadača da baci nož. Uspio ga je savladati, oduzeti mu nož i držati ga dok nije došla policija. U isto vrijeme u školu je uletio profesor računalne grupe predmeta u Elektrotehničkoj školi Mario Božurić.

- Stigao sam pet minuta prije nastave, učenici su trčali iz škole, vikali su da netko maše nožem, da je nekoga napao. Kad sam ušao u hodnik i ostavio torbu, u njemu više nije bilo nikoga od učenika, no vladala je opća panika, spremačica je vikala. Vidio sam da kolega drži nekoga na podu. Tamo je sjedila i spremačica te sam vidio da je ozlijeđena. Pitao sam ga zašto si to učinio, a on je rekao da je došao ozlijediti nekoga i sebe - rekao je za 24sata.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Sam napad nije vidio, sve se dogodilo jako brzo, a da je učenik ozlijeđen saznao je od napadača.

- U tom trenutku bilo mi je najvažnije pronaći ozlijeđenog učenika jer ga nisam tamo vidio. Dijete sam našao u WC-u. Vidio sam da je ozlijeđen u predjelu donjeg prsišta. Nastojao sam ga držati pri svijesti - opisao je mučne scene profesor.

Istovremeno, profesori su učenike smještali na sigurno u učionice.

- Tad još nije stigla policija, bio sam s njim u WC-u šest-sedam minuta, ubrzo su došli Hitna i policija. Kolega je ostao vani s napadačem. Netko mi je donio kompresivni zavoj kako bi zaustavio krvarenje. Bilo je nesvakidašnje, nadam se da će sve završiti kako treba, bez posljedica - ispričao nam je profesor.

Rekao je da su u školi zaposleni operativni djelatnici za sigurnost, no da oni nemaju ovlasti pretresati učenike. Rekao je i da je prošao rat te da je svašta vidio i doživio, no da se ovako nešto nikako ne može s tim usporediti.

- Tamo se neke situacije očekuju, na neke stvari ste, da tako kažem, pripremljeni da se mogu dogoditi, no ovdje govorimo o školi. Škola ne smije biti opasno mjesto, škola mora biti mjesto koje je sigurno za sve. Roditelji moraju znati kad ostave dijete u školi da je ono tamo sigurno - odlučan je Božurić.

Istaknuo je i da je riječ o učenicima koji su im stigli prije tek nekoliko dana, koje praktički nisu stigli ni upoznati. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o učenicima koji nisu išli u isti razred, a prema nekim navodima, ne poznaju se ni od ranije.

- Moj je sin bio na 1. katu kad se to dogodilo. Čuo je vrisak i rekao da su neki njegovi prijatelji otišli dolje vidjeti što se dogodilo. Čuli su spremačicu kako zapomaže i vidjeli profesora koji je držao stolicu i govorio mu da spusti nož. Policija i Hitna pomoć stigli su stvarno brzo. Njima su rekli da uđu u učionice i ne izlaze te ih zaključali dok nisu bili sigurni da je opasnost prošla - rekao nam je roditelj jednog učenika koji pohađa drugu školu koja ima nastavu u istoj zgradi.

Ispred škole susreli smo i djelatnicu koja je od jutra čekala da je puste na posao.

- Radim u drugoj školi. Poznajem i spremačicu. Ima obitelj, ima kćer koja radi u istoj školi, supruga... U školi nikad nije bilo problema, no nakon ovoga pitam se treba li mi sve to i razmišljam da potražim drugi posao. Osobito je teško slušati komentare roditelja dok čekaju djecu o tome što je dovelo do ovih problema - rekla nam je šokirana djelatnica.

Nakon dva i pol sata učenike su puštali kući u grupicama, a većinu su sačekali roditelji i drugi članovi obitelji. Prije toga, s učenicima su razgovarali pedagozi, psiholozi i nastavnici. Kako 24sata neslužbeno doznaju, povod napada je svađa od dana ranije, a policija istražuje i tvrdnje da je napadač barem jednom prijatelju najavio što će napraviti, ali i samoj žrtvi poslao poruku da ga se čuva. No to su, zasad, sve nagađanja koja policija mora istražiti. Činjenica je da su oba dječaka u ovoj školi tek pet dana, pa ni stručne službe nisu mogle vidjeti da nešto nije u redu.

- Tko očekuje da će se u pet dana dogoditi nešto ovako - rekla nam je jedna profesorica.

Odmah su se u školu uputili i krizni timovi koji će nastavnicima, učenicima i roditeljima pružiti psihološku pomoć.

- Dogodio se tragičan događaj, započeli smo s kriznom intervencijom koja će se nastaviti u subotu i nedjelju od 9 do 13 sati, gdje ćemo razgovarati sa svima kojima treba pomoć. Nastavljamo kriznu intervenciju cijeli tjedan, pripremamo školu da se nastava nastavi u ponedjeljak. Sad je bitno da smo svi zajedno, da si pomažemo, najvažnija je obiteljska potpora. Moramo znati da su reakcije različite te da trebamo osluškivati i pomagati. Uvijek se javljaju tuga, ljutnja, osjećaj straha. Roditelji o tome trebaju razgovarati s djecom, nije dobro gurati pod tepih. Treba pitati dijete kako se osjeća, dopustiti plakanje, da teške emocije izađu. Mogu se dogoditi teškoće u spavanju pa je važno da se razgovara s djetetom navečer, prošetati se s njim, odraditi fizičku aktivnost da se tijelo smiri. Može doći do reakcija u ponašanju. Ako podržimo djecu i mlade, posvetimo dan njima, ne očekujemo veće reakcije. Ljudska bića su osposobljena da se nose s teškim izazovima, trebamo im pomoći da ovo prebrode. Nasilje nikad nije rješenje, to škole uče učenike, to se uči i u vrtiću. To su stvari koje i ovaj put možemo preporučiti, molimo roditelje da o tome razgovaraju sa svojom djecom. Ne smije se nasiljem ići na nasilje jer se onda pretvaramo u društvo mržnje i nasilja. Kad nastava počne u ponedjeljak, sve takve probleme koji mladi imaju, to je razlog za razgovor s kriznim timom u školi i stručnim suradnicima - rekla je nacionalna koordinatorica kriznih timova, doktorica Ivana Pavić Šimetin.

Počela se preispitivati odgovornost sustava, škole i operativnih djelatnika za sigurnost. Međutim, oni su bili na svojim radnim mjestima, u ovom kompleksu ih je troje, a nemaju ovlasti pregledavati torbe učenicima. Njihov je primarni posao, nakon tragedije u Prečkom, paziti da u školu ne uđu osobe koje ondje ne bi smjele biti.

- Moram reći da smo svi potreseni napadom koji se dogodio u Elektrotehničkoj školi koja dijeli zgradu s još jednom srednjom školom. Sad je najbitnije da se ozlijeđeni što brže oporave. Najbitnije je da čujemo kako je prošla operacija napadnutog učenika. Od početka sam tu u suradnji s Ministarstvom znanosti i MUP-om. Jasno vam je da ne mogu govoriti o motivima ili učenicima jer je riječ o maloljetnicima. Sad nam je zadatak i vidjeti kako možemo još unaprijediti sigurnost u školama. Što se tiče same škole, ima video nadzor, tu su operativni zaposlenici za sigurnost. To je sve što u ovom trenutku mogu reći. Policija nas je upozorila da ne možemo komentirati daljnje informacije. Sad je prerano, dok ne završi istraga, govoriti jesu li svi adekvatno reagirali. S obzirom na to da su škole imale zaposlenike i kamere, ne vidimo propust škole. Nakon istrage ćemo znati više. Učenici se ne pregledavaju jer su tu zaštitari kako bi spriječili ulazak ljudi koji u školi ne bi trebali biti. Sljedećih dana ćemo komunicirati o tome jesu li potrebne dodatne mjere - rekao je gradonačelnik Tomašević.

storyeditor/2026-09-11/PXL_110926_158388750.jpg | Foto: Igor Kralj/Pixsell

Žrtva je sama nazvala majku i rekla za napad

Majka žrtve je za RTL rekla da ju je sin sam nazvao nakon napada.

- Sin me nazvao malo prije osam ujutro i rekao ‘Mama zovi hitnu i policiju - rekla je.

Ona ga je odmah pitala je li ga udario automobil, na što joj je on odgovorio: ‘Ne mama, izboden sam’.

- U tom trenutku pao mi je telefon. Pitala sam ga sine što to govoriš, a on je rekao ‘mama samo zovi hitnu’ i tad se prekinuo poziv. Nazvala sam ponovno, ali tada se javio profesor i rekao “dijete vam je izbodeno” - ispričala je.

Prvo su joj rekli da je prevezen u Klaićevu, a tamo je saznala da je u KBC-u Zagreb. Kaže i da ju iz škole nitko nije službeno nazvao i rekao joj bilo kakve informacije o sinu. (ds)