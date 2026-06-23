Profesorica (25) spavala je s učenicima, govorila da voli da je dave i bičuju. Oni je ucjenjivali

Slučaj koji je potresao američku saveznu državu Georgiju dobio je još bizarniji zaplet. Maris Nichols, 25-godišnja profesorica znanosti iz srednje škole Alexander, koja je optužena za seksualno zlostavljanje šestorice tinejdžera, navodno je snimljena tijekom seksualnog čina s jednim učenikom dok je na sebi nosila majicu s natpisom "Jesus Loves You" (Isus te voli). Kako navodi Daily Mail, koji ima uvid u optužnicu, profesorica je imala račun i na OnlyFansu, a učenici su je ucjenjivali da će je razotkriti ako im ne da dobre ocjene. Isto tako, u optužnici piše da je učiteljica navodila maloljetnu učenicu da gleda erotski triler, a učenicima je slala eksplicitne poruke, fotografije i snimke na kojima koristi seks igračke. Učenicima je govorila da voli da je primaju za vrat, udaraju po stražnjici i bičuju.

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Snimka, ucjene i račun na OnlyFansu

Istraga protiv Nichols, koja je diplomirala na privatnom evanđeoskom kršćanskom sveučilištu Liberty poznatom po strogim pravilima o zabrani seksualnih odnosa izvan braka, započela je u svibnju. Prvotno je uhićena zbog optužbi za seksualni kontakt s učenikom u ormaru učionice i parkiranom terencu Hummer.

Međutim, samo dva tjedna kasnije, ponovno je uhićena suočena s 11 dodatnih optužbi koje uključuju zlostavljanje djece, neprimjereni seksualni kontakt, vrbovanje i uništavanje dokaza, a koje se odnose na još petoricu učenika.

Dvojica od navodno upletenih tinejdžera mlađa su od 16 godina.

Prema novoobjavljenim sudskim dokumentima, istražitelji su došli do videosnimke na mobitelu jednog učenika. Na snimci se navodno vidi Nichols u svijetložutoj majici s natpisom "Jesus Loves You" preko leđa dok sudjeluje u seksualnom činu s učenikom. Osim toga, dokumenti otkrivaju da su učenici koji su znali za njezine aktivnosti, uključujući i navodni račun na platformi za odrasle OnlyFans, navodno ucjenjivali profesoricu tražeći bolje ocjene.

Istražitelji su zatražili sudske naloge za pristup podacima s platformi OnlyFans i Snapchat, kao i telekomunikacijskih tvrtki i više učenika i njihovih obitelji.

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Obitelj pokušala sakriti dokaze

Koliko je istraga opsežna, svjedoči podatak da je ured šerifa okruga Douglas izdao više od dvadeset naloga za pretragu. Cilj je prikupiti sve, od tekstualnih poruka do fotografija i videozapisa s mobitela nekoliko učenika, kao i s mobitela same Nichols.

Istražitelji su također uzeli otiske prstiju i genetski materijal dvojice tinejdžera te zatražili nadzorne snimke s golf terena St. Andrews, gdje se Nichols navodno sastajala s jednim od učenika.

Nalozi za pretragu otkrili su i zabrinutost istražitelja da bi ključni dokazi mogli biti uništeni. Nakon što su optužbe izašle u javnost, majka Maris Nichols kontaktirala je ravnateljicu srednje škole Alexander, Lauru McAdams, tražeći da joj preda prijenosno računalo koje je škola izdala njezinoj kćeri. Vjerujući da bi računalo moglo sadržavati važne dokaze, detektivi su hitno ishodili nalog i zaplijenili ga prije nego što je itko drugi mogao doći do njega.

Slična situacija dogodila se i s mobitelom koji je ranije pripadao Nichols, a koji je dala svojoj rođakinji.

Njezina majka pokušala je doći i do tog uređaja, no teta optužene profesorice, "u strahu da bi dokazi mogli biti uništeni", odlučila je telefon predati izravno uredu šerifa.

Foto: Facebook



