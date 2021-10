Obožavala sam se raspravljati, izražavati svoj stav i govoriti ga pred drugima. Profesorica Dubravka u meni je prepoznala potencijal, govori nam Sara, učenica drugog razreda Prirodoslovne matematičke gimnazije u Županji i predsjednica Debatnog kluba Phatos.

Uz nju, članice kluba su Karla, Ema, Dora Ruža, Lara i Petra, a okupila ih je nadasve entuzijastična nastavnica zaljubljena u svoj posao i hrvatski jezik.

Važno je pomoći učenicima da razvijaju kreativnost i sklonosti

- Knjige, literatura, to je nekakav paralelni svijet koji mi je omogućio da lakše živim u ovom svijetu današnjice - govori nam profesorica hrvatskog jezika i književnosti Dubravka Bilić (57), koja je lani napunila 30 godina rada u prosvjeti.

Knjiga je, kaže nam, oduvijek bila njezin najbolji prijatelj, a na čitanje ju je motivirao njezin pokojni otac koji je imao bogatu biblioteku.

- Gledajući njega i sama sam počela čitati - objašnjava nam ova predivna profesorica širokog osmijeha.

Razmišljala je i o upisu drugog fakulteta, kao što je psihologija, zanima ju, kaže nam ljudska duša, emocije, misaoni svijet i ona neistražena područja ljudskoga duha kao i mnogi krajevi u kojima nije bila, ljudi koje nije upoznala, situacije u kojima se nije našla, a sve je to pronašla u knjigama.

A njezin entuzijazam najviše se očitava u brojnim izvannastavnim aktivnostima na kojima okuplja mnogo učenika.

- Formalna nastava ne iscrpljuje sve mogućnosti kojima možemo još više razvijati učenikovu individualnost, kreativnost, ambicije i sklonosti te utjecati na njihovu društvenu funkcionalnost u užem i širem okruženju - objasnila nam je profesorica.

Nastava je ipak temelj nužan za bilo koji tip aktivnosti, koje su, po njezinom iskustvu i sudu, nužna nadgradnja koja će učenike učiniti obrazovanijima, samopouzdanijima i pripravnima za neprestane mijene koje nosi suvremeno društvo.

Učenici su zainteresirani što više naučiti hrvatski jezik

Dubravka Bilić u Gimnaziji u Županji, koja već nekoliko godina vodi Jezičnu grupu iz hrvatskog jezika, Multimedijalnu grupu DeMode i Debatni klub Pathos.

Jezična grupa iz hrvatskog jezika prva je izvannastavna aktivnost kojom se ova profesorica počela baviti. S grupom je otišla i na prvo povijesno natjecanje koje se održavalo u Osijeku 1996. Godine, a tada je predsjednik Povjerenstva bio naš poznati jezikoslovac, profesor Stjepan Babić.

- Svake godine na Jezičnoj grupi imam puno učenika koji su zainteresirani što više naučiti hrvatski jezik - kaže, ističući kako je dolaskom novih trendova govora vrlo važno da učenici budu pismeni.

Krleža za Županjce

Za kazalište nam kaže da je njezina druga ljubav. kasnije počela baviti i drugom izvannastavnom školskom aktivnosti, Multimedijalnom grupom DeMode. Za kazalište nam kaže da je njezina druga ljubav.

- I sama sam teatralna i njegujem tu svoju crtu. Počeli smo s lektirnim djelima, uprizoravali smo ih na satu, da bismo došli i do tematskih večeri u našem gradu - dodaje Dubravka, koja je u posljednje tri godine realizirala pet iznimno posjećenih tematskih večeri. Županjci su uživali u učeničkim izvedbama lektirnih djela i svevremenskih klasika poput ‘Lektira je sve’, ‘Računajte na nas’, ‘Ubile smo Homera’, ‘Šest prsti’, ‘Pun kufer Krleže', koje su oni sami u potpunosti pripremili za pozornicu.

Propitkivali su književna djela do zadnjeg atoma

Posljednja, ali ne i manje bitna školska aktivnost koju je ova profesorica, zasad, pokrenula je Debatni klub Phatos. Sve je započelo sa skupinom učenika koji su pokazali izniman interes za književna djela.

- U svojoj karijeri nisam imala takve učenike, propitkivali su književna djela do zadnjeg atoma. Počeli su debatirati, a ja sam primijetila da nešto nedostaje - kaže Dubravka otkrivši kako je vrlo brzo završila i edukaciju za nastavnike - voditelje debatnih klubova, Ne samo da je brojne učenike potaknula da u sebi otkriju afinitet za debatiranje, ali i književnost, nego je s njima napisala i priručnik (učenici za učenike) “Debitanti o debati”.

'Zahvalne smo na svemu našoj profesorici'

- Iznimno sam bila ponosna jer je to bila kruna našega rada i prvoga debitantskog kluba u ovom dijelu Slavonije - govori nastavnica koja je golema inspiracija svojim učenicima.

S debatiranjem je započela druga generacija debitanata u ovoj Gimnaziji nakon edukacije u Segetu Donjem u organizaciji HDD-a. Sara i njezine kolegice kažu kako im je okruženje tijekom edukacije dalo nove mogućnosti.

Sari je cijelo okruženje tijekom edukacije dalo nove mogućnosti, upoznala je profesore koji su učenike učili profesionalno o debati. I Sarin brat Borna pohađao je ovu izvannastavnu školsku aktivnost.

- Ispričao mi je razne priče o hrvatskom jeziku i debati, pomogao mi je svojim iskustvima. Dao mi je vjetar u leđa i mislim da i ja to mogu. On je jedan od autora knjige ‘Debitanti o debati’ te je to zasigurno bio poticaj da i ja budem dio debitantskog kluba - rekla nam je Sara koja uz svoje prijateljice iz kluba želi širiti znanje i ići na natjecanja, a svoju profesoricu obožavaju i zahvalne su na svemu što radi kako bi im pomogla tijekom školovanja, ali i u životu.

Dubravka je sretna što ima takve učenike koji daju smisao njenom poslu. Kaže da je spremna, za ove djevojke, učiniti sve što je u njezinoj moći da se one razviju do najvišeg stupnja do kojega mogu.

- Bitno je da se one oslobode, ne želim da budu samo anonimne djevojke već da pokušaju promijeniti društvo koje strmoglavu ide u bezdan - za kraj je rekla ova profesorica vedroga duha.