Profesorica u Teksasu pozivala učenike doma: 'Krevet joj je bio prekriven golim fotografijama'

Bivša profesorica srednje škole Angleton u Teksasu uhićena je gotovo godinu dana nakon što su vlasti pokrenule istragu zbog optužbi za neprimjerene odnose s učenicima. Holly Schroedter Adams suočena je s optužbama za prikrivanje materijalnih dokaza i dvije optužbe za kupnju ili davanje alkohola maloljetnicima, priopćio je ured šerifa okruga Brazoria, prenosi New York Post.

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Adams je privedena u utorak, a istog je dana puštena na slobodu nakon što je platila jamčevinu u ukupnom iznosu od 26.000 dolara. Iako je istraga potaknuta sumnjama na seksualni prijestup, službene optužbe zasad ne uključuju to kazneno djelo.

Istraga je započela u kolovozu 2025. godine, nakon što je jedan učenik obavijestio školsko osoblje da je Adams u neprimjerenom odnosu s bivšim učenikom. Prema sudskim dokumentima, učenik je ispričao kako ga je žrtva tijekom ljeta kontaktirala putem videopoziva iz spavaće sobe profesorice Adams te da je krevet bio prekriven njezinim golim fotografijama. Drugi dokaz bila je fotografija na kojoj se Adams i bivši učenik grle na kauču.

Vlasti su provele opsežnu istragu, intervjuirajući brojne sadašnje i bivše učenike te prikupljajući dokaze. Prema nalogu za pretragu, istražitelji su iz kuće Holly Adams zaplijenili četiri mobitela, jedanaest golih fotografija i jedan fotoalbum s golim fotografijama. U dokumentima se također navodi da je Adams navodno pozivala učenike, uključujući članove školskog bejzbolskog tima, u svoj dom kako bi obavljali kućanske poslove te da je priznala školskoj upravi da je s trojicom od njih komunicirala putem Snapchata. Nakon gotovo godinu dana, slučaj je predstavljen velikoj poroti okruga Brazoria, koja je odlučila podići optužnicu.

Unatoč prirodi prvotnih optužbi, Holly Adams trenutno je optužena za jedno kazneno djelo prikrivanja ili uništavanja materijalnih dokaza te dva prekršaja davanja alkohola maloljetnicima. Prema teksaškom kaznenom zakonu, prikrivanje dokaza tijekom službene istrage smatra se kaznenim djelom trećeg stupnja za koje je predviđena kazna od dvije do deset godina zatvora i novčana kazna do 10.000 dolara.

Foto: Brazoria County Detention Center

Dvije prekršajne optužbe za davanje alkohola maloljetnicima, prema Zakonu o alkoholnim pićima Teksasa, nose kaznu do godinu dana zatvora, novčanu kaznu do 4.000 dolara, obavezan rad za opće dobro u trajanju od 20 do 40 sati te suspenziju vozačke dozvole na 180 dana za svaku optužbu. Šerifov ured nije precizirao koje je točno dokaze Adams pokušala prikriti.

Ono što je primjetno odsutno iz trenutne optužnice jest kazneno djelo neprimjerenog odnosa između prosvjetnog radnika i učenika. U Teksasu je to kazneno djelo drugog stupnja, kažnjivo s dvije do dvadeset godina zatvora i novčanom kaznom do 10.000 dolara, neovisno o tome je li učenik pristao na odnos ili je dosegao dob za pristanak. Zakon kriminalizira svaki seksualni kontakt ili romantičnu vezu između zaposlenika javne škole i upisanog učenika, no takva optužba protiv Adams, barem zasad, nije podignuta. Slučaj sada ovisi o velikoj poroti, tijelu od 12 građana koje odlučuje postoji li dovoljno dokaza za formalno podizanje optužnice za teže kazneno djelo.

Teksaška agencija za obrazovanje (TEA) nedavno je pokrenula javnu nadzornu ploču za prijavu nedoličnog ponašanja, a tijekom prvih osam mjeseci fiskalne godine 2026. agencija je otvarala više od tisuću istraga mjesečno. Optužbe za seksualno nedolično ponašanje, uključujući neprimjerene odnose, čine oko 21 posto svih pritužbi.

Dr. Gail Saltz, klinička izvanredna profesorica psihijatrije na Weill Cornell Medical College, komentirala je da profesorice koje zlostavljaju učenike često uvjeravaju same sebe da je veza legitimna.

​- One psihološki pripremaju svoju žrtvu, ali i same sebe. Uvjeravaju se da je ono što rade intimna, romantična veza koja koristi i žrtvi - izjavila je za Fox News Digital.

Naglasila je da je šteta nanesena muškim žrtvama jednako teška kao i ženskim.

​- Zlostavljala vas je odrasla osoba. Ta je osoba iskoristila vaše povjerenje i prekršila granice za koje niste bili spremni - rekla je.

Glasnogovornik školskog okruga Angleton potvrdio je da Adams više nije njihova zaposlenica. Podaci Teksaške agencije za obrazovanje pokazuju da su njezine licence za predavanje povijesti i engleskog kao drugog jezika istekle u veljači 2025. godine, a njezin je status već tada bio pod istragom.

Uz korištenje AI-ja*