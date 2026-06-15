Obavijesti

News

PRIJAVU PODNIO RODITELJ

Profesorica u Zadru završila pod istragom! Slala je neprimjerene poruke učeniku srednje škole?

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: 1 min
Profesorica u Zadru završila pod istragom! Slala je neprimjerene poruke učeniku srednje škole?
Foto: 123RF

Za cijeli slučaj se doznalo još u studenom, doznajemo, a profesorica od tada nije u školi. Policija i DORH ističu da ne mogu iznositi nikakve detalje zbog zaštite maloljetnika

Prije nekoliko mjeseci profesorica jedne zadarske srednje škole prijavljena je ravnatelju, zbog kako doznajemo, neprimjerenog odnosa s učenikom. Prijavu je navodno podnio roditelj i to nakon što je u mobitelu učenika otkrio inkriminirajuće poruke.

Na ove navode ravnatelj škole kratko je odgovorio:

- Zbog određenih okolnosti ne mogu odgovoriti na pitanja - kratko je otpisao ravnatelj. Kako se radi o maloljetniku i delikatnom odnosu između učenika i profesorice, sve službene institucije isto tako su dale vrlo šture odgovore. Policija zbog dobi učenika ne može ni potvrditi ni demantirati što se točno dogodilo u srednjoj školi, ali je cijeli slučaj završio i na zadarskom Općinskom odvjetništvu. Na upit Zadarskog lista, koji je o slučaju prvi pisao, odgovorili su kako zbog zaštite postupanja prema djeci ne mogu davati komentare. 

SKANDAL U AMERICI Profesorica nije znala da joj je uključen mikrofon. Rasističkim komentarom šokirala je sve!
Profesorica nije znala da joj je uključen mikrofon. Rasističkim komentarom šokirala je sve!

- Spisi u radu Državnog odvjetništva iz nadležnosti državnog odvjetnika za mladež tajni su, sukladno članku 58. stavku 3. točki 1. Zakona o državnom odvjetništvu - rekli su iz Općinskog državnog odvjetništva u Zadru.

Zadarska županija, koja je osnivač srednjih škola na svom području, za 24sata kaže pak da službenih saznanja o navedenom slučaju nema.

- Zadarska županija nema službenih saznanja o navedenom slučaju niti je zaprimila službenu obavijest nadležnih tijela ili školske ustanove o okolnostima na koje se pitanje odnosi - rekli su iz Županije. 

Dodaju kako će, ako zaprime službene informacije od nadležnih institucija, postupati u okviru svojih zakonskih ovlasti kao osnivač školske ustanove.

- U slučaju zaprimanja službenih informacija od nadležnih institucija, Zadarska županija će, u okviru svojih zakonskih ovlasti kao osnivač školske ustanove, postupati sukladno važećim propisima - zaključili su na naš upit.

Za cijeli slučaj se, doznajemo, saznalo u studenom prošle godine, kada su pronađene navodne poruke, a profesorica od tada nije na poslu. Drugi kolege su odrađivali zamjenu u predmetima koje je ona imala u nastavnom planu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Iskusni pomorac o tragediji kraj Splita: 'Jedrilica ima prednost, ali ako su imali motore...'
HAVARIJA U MORU

Iskusni pomorac o tragediji kraj Splita: 'Jedrilica ima prednost, ali ako su imali motore...'

Između Brača i Šolte sudarili se katamaran i jedrilica. Troje Čeha poginulo, četvero izvukli iz mora. Šokirani šef Kapetanije: ‘Ovako nešto nisam vidio 30 godina’
FOTO Ovo su posljedice oluje na sjeveru Hrvatske: Poplavljene ulice, sve službe izašle na teren
PADALA JAKA TUČA

FOTO Ovo su posljedice oluje na sjeveru Hrvatske: Poplavljene ulice, sve službe izašle na teren

Najavljeno grmljavinsko nevrijeme u nedjelju poslijepodne stiglo je na sjever Hrvatske, a prema prvim informacijama najgore je bilo u Varaždinskoj županij
VIDEO Nevrijeme na sjeveru Hrvatske: 'Ulice su poplavljene, a padao je i led veličine oraha'
NARANČASTO UPOZORENJE

VIDEO Nevrijeme na sjeveru Hrvatske: 'Ulice su poplavljene, a padao je i led veličine oraha'

IVANEC Najavljivana promjena vremena stigla je u popodnevnim satima nedjelje na sjever Hrvatske. DHMZ je izdao narančasto upozorenje za Međimursku, Varaždinsku i druge sjeverne županije zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra, tuče i obilnih oborina. Prema snimkama čitatelja, njihova je ulica poplavljena uslijed velike količine kiše koja je pala u kratkom vremenu. Druga čitateljica ispričala nam je da je padao led veličine oraha.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026