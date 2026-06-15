Profesorica u Zadru završila pod istragom! Slala je neprimjerene poruke učeniku srednje škole?

Prije nekoliko mjeseci profesorica jedne zadarske srednje škole prijavljena je ravnatelju, zbog kako doznajemo, neprimjerenog odnosa s učenikom. Prijavu je navodno podnio roditelj i to nakon što je u mobitelu učenika otkrio inkriminirajuće poruke.

Na ove navode ravnatelj škole kratko je odgovorio:

- Zbog određenih okolnosti ne mogu odgovoriti na pitanja - kratko je otpisao ravnatelj. Kako se radi o maloljetniku i delikatnom odnosu između učenika i profesorice, sve službene institucije isto tako su dale vrlo šture odgovore. Policija zbog dobi učenika ne može ni potvrditi ni demantirati što se točno dogodilo u srednjoj školi, ali je cijeli slučaj završio i na zadarskom Općinskom odvjetništvu. Na upit Zadarskog lista, koji je o slučaju prvi pisao, odgovorili su kako zbog zaštite postupanja prema djeci ne mogu davati komentare.

- Spisi u radu Državnog odvjetništva iz nadležnosti državnog odvjetnika za mladež tajni su, sukladno članku 58. stavku 3. točki 1. Zakona o državnom odvjetništvu - rekli su iz Općinskog državnog odvjetništva u Zadru.

Zadarska županija, koja je osnivač srednjih škola na svom području, za 24sata kaže pak da službenih saznanja o navedenom slučaju nema.

- Zadarska županija nema službenih saznanja o navedenom slučaju niti je zaprimila službenu obavijest nadležnih tijela ili školske ustanove o okolnostima na koje se pitanje odnosi - rekli su iz Županije.

Dodaju kako će, ako zaprime službene informacije od nadležnih institucija, postupati u okviru svojih zakonskih ovlasti kao osnivač školske ustanove.

- U slučaju zaprimanja službenih informacija od nadležnih institucija, Zadarska županija će, u okviru svojih zakonskih ovlasti kao osnivač školske ustanove, postupati sukladno važećim propisima - zaključili su na naš upit.

Za cijeli slučaj se, doznajemo, saznalo u studenom prošle godine, kada su pronađene navodne poruke, a profesorica od tada nije na poslu. Drugi kolege su odrađivali zamjenu u predmetima koje je ona imala u nastavnom planu.