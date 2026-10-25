Profesorici koja je prozvala Thompsona crvenom bojom išarali vrata: 'Ne bojim vas se!'

Profesorica hrvatskog jezika iz Kostrene Renata Kolombo, koja je početkom godine javno prozvala Marka Perkovića Thompsona zbog, kako tvrdi, promicanja ustaške ideologije, ponovno se našla na meti nepoznatih počinitelja. Na društvenim mrežama objavila je da su joj u subotu crvenom bojom išarali ulazna vrata stambene zgrade u kojoj živi, piše Riportal.

- Ja vas se ne bojim. Jutros su neki divni ljudi, koji vjerojatno slušaju Thompsona, 'vole' Isusa i nose HOS-ove majice s fašističkim pokličem, crvenom bojom oslikali ulazna vrata moje zgrade - napisala je Kolombo na Facebooku. Pritom je iznijela vlastitu pretpostavku o počiniteljima, čiji identitet zasad nije poznat.

Objasnila je da je susjeda u međuvremenu očistila vrata, a o svemu ju je obavijestila tek naknadno. Dodala je da bi joj, da je ranije doznala za incident, pomogla očistiti vrata i podmiriti nastalu štetu.

- Ovo me nije ni najmanje pokolebalo. Da budem iskrena, to sam i očekivala, tako da me nije ni iznenadilo. Nije da nemate ranijeg iskustva u takvim stvarima. Ja ću i dalje raditi sve što sam radila dosad. I dalje ću govoriti, pisati, prokazivati fašizam i boriti se protiv normalizacije ustaštva - poručila je profesorica.

U nastavku objave podsjetila je na antifašističku povijest Kostrene i stradanja njezinih stanovnika tijekom Drugog svjetskog rata. Poručila je da se neće povući zbog pokušaja zastrašivanja te da će nastaviti javno govoriti o temama koje smatra važnima.

- Možete mi zaprljati vrata. Možete me pokušati zastrašiti ne znam koliko puta. Ali NE MOŽETE me natjerati da šutim - napisala je Kolombo.

Foto: Facebook

Objavu je završila porukom da je takvi postupci neće spriječiti u njezinu javnom djelovanju.

- Ne bojim vas se. I neću vam se maknuti s puta. A vrata ćemo očistiti. Vi ćete, međutim, morati pronaći nešto puno jače od boje (i to loše kvalitete) ako mislite izbrisati antifašizam iz Kostrene - zaključila je.

Kolombo je početkom veljače ove godine u otvorenom pismu oštro kritizirala Thompsona, optuživši ga za promicanje ustaške ideologije i povezivanje ustaškog pokreta s vrijednostima Domovinskog rata.

Ovo nije prvi incident usmjeren protiv profesorice. U ožujku su nepoznate osobe po Kostreni lijepile naljepnice s njezinom fotografijom i uvredljivim natpisom "Renata izrod", uz prekriženi simbol srpa i čekića. Kolombo je tada potvrdila da je slučaj prijavila policiji te najavila pravne korake zbog neovlaštenog korištenja njezine fotografije.