Profesoru Ekonomije u Zagrebu potvrđene optužbe: Seksualno je uznemiravao studentice

Donedavni profesor zagrebačkog Ekonomskog fakulteta Dominik Vuletić pušten je nakon dva i pol mjeseca iz istražnog zatvora. U međuvremenu je optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo optužnicu u novom slučaju, u kojem ga se tereti za spolno uznemiravanje studentice, piše Index.

Vuletić je zbog te prijave ponovno uhićen tijekom ljeta. Istražni zatvor određen mu je kako ne bi mogao utjecati na svjedoke, ali i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Riječ je o drugom kaznenom postupku koji se protiv njega vodi na temelju prijava studentica. S Ekonomskog fakulteta potvrdili su da Vuletić više nije njihov zaposlenik. Kako su naveli, radni odnos prestao mu je 26. kolovoza 2026. godine, nakon čega više ne radi sa studentima, ne izvodi nastavu niti obavlja druge poslove na Fakultetu.

Prvi slučaj protiv Vuletića datira iz lipnja 2020. godine. Tada je, kao docent na Ekonomskom fakultetu, bio uhićen zbog sumnje da je počinio bludne radnje nad tada 20-godišnjom djevojkom. Studentica ga je prijavila tvrdeći da joj je slao neprimjerene poruke te da ju je dirao po tijelu u svom kabinetu na fakultetu. Nakon kriminalističkog istraživanja Vuletić je ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a potom pušten da se brani sa slobode uz mjere opreza, uključujući zabranu približavanja i kontakta sa žrtvom. On je tada odbacio optužbe. 'Nisam kriv', rekao je tada Vuletić, dodajući da namjerava poduzeti pravne radnje kako bi se zaštitio.

Protiv njega je 31. listopada 2022. godine podignuta optužnica zbog kaznenog djela bludne radnje, a taj postupak još nije završen. Zanimljivo je da je Vuletić, unatoč kaznenom postupku, nastavio raditi na Ekonomskom fakultetu te je u međuvremenu napredovao u zvanje izvanrednog profesora. U javnosti je poznat i po političkom angažmanu u Živom zidu. Na parlamentarnim izborima 2020. godine bio je nositelj liste te stranke u III. izbornoj jedinici.

Druga studentica prijavila ga je ove godine zbog sumnje na spolno uznemiravanje. Zagrebačka policija ranije je potvrdila da se sumnja kako je kazneno djelo počinjeno sredinom lipnja. Nakon uhićenja sud mu je odredio istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Pri tome je uzeta u obzir i činjenica da se protiv njega već vodi drugi kazneni postupak. Nakon dva i pol mjeseca Vuletić je sada pušten da se brani sa slobode. Istodobno je u novom predmetu potvrđena optužnica, pa će se postupak protiv njega nastaviti pred sudom.