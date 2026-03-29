Profitabilne privatne klinike zarađuju sve više i više, a javne bolnice nepovratno propadaju

Kad pacijent ima novca, a u državnom zdravstvu ne može na vrijeme dobiti potrebnu zdravstvenu uslugu jer mora čekati mjesecima, pretragu će otići obaviti privatno. Neki će se, koji novca nemaju, za to i zadužiti, kupiti zdravlje na kredit. Građani i u Hrvatskoj postaju “mušterije” privatnog zdravstva, jer zdravlje postaje roba koju si mogu priuštiti samo oni dubljega džepa. Stručnjaci za javno zdravstvo upozoravaju upravo na to - duge liste čekanja u javnim bolnicama glavni su alat kojim se pacijente pretvara u - mušterije.