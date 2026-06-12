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OPĆINA ŠTRIGOVA

Proglasili elementarnu nepogodu u Međimurju

Piše HINA,
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Proglasili elementarnu nepogodu u Međimurju
Vrijeme u Zagrebu donijelo obilnu kišu i tuču | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Najteže su stradali voćnjaci, vinogradi, povrtlarske i ratarske kulture

Zbog olujnog nevremena praćenog tučom, koje je 10. lipnja zahvatilo dio Međimurja, župan Matija Posavec u petak je donio odluku o proglašenju prirodne nepogode od tuče za područje Općine Štrigova.

Snažno nevrijeme prouzročilo je veliku materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, građevinama te višegodišnjim nasadima. Najteže su stradali voćnjaci, vinogradi, povrtlarske i ratarske kulture, pri čemu je na mnogim površinama došlo do značajnog smanjenja ili potpunog gubitka očekivanog uroda.

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Posavec poziva sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da je prijave nadležnom općinskom povjerenstvu, ali da prijavljuju samo štetu na imovini koja nije osigurana od suše.

Prijave šteta od oštećenika će zaprimati Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda, nakon čega je dužno konačnu procijenjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu u roku 50 dana od proglašenja prirodne nepogode.

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