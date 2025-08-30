Obavijesti

INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ PLUS+

'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Piše Snježana Krnetić,
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...

S obzirom na to da je rečeno kako je kod komemoriranja dopušten HOS-ov poklič, mislim da bismo trebali kao društvo osvijestiti da je HOS bio ukinut i integriran je u Hrvatsku vojsku, jer je bio u konfliktu sa službenom politikom, pa i službenom vojnom strategijom Republike Hrvatske, kaže nam saborska zastupnica Dalija Orešković. Za Express govori o radikalizaciji društva, a iako joj se, kaže, crta meta na čelu, ne planira prestati progovarati i upozoravati na probleme.

