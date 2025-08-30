'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

S obzirom na to da je rečeno kako je kod komemoriranja dopušten HOS-ov poklič, mislim da bismo trebali kao društvo osvijestiti da je HOS bio ukinut i integriran je u Hrvatsku vojsku, jer je bio u konfliktu sa službenom politikom, pa i službenom vojnom strategijom Republike Hrvatske, kaže nam saborska zastupnica Dalija Orešković. Za Express govori o radikalizaciji društva, a iako joj se, kaže, crta meta na čelu, ne planira prestati progovarati i upozoravati na probleme.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+