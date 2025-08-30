Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...
INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ PLUS+
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
Čitanje članka: 9 min
S obzirom na to da je rečeno kako je kod komemoriranja dopušten HOS-ov poklič, mislim da bismo trebali kao društvo osvijestiti da je HOS bio ukinut i integriran je u Hrvatsku vojsku, jer je bio u konfliktu sa službenom politikom, pa i službenom vojnom strategijom Republike Hrvatske, kaže nam saborska zastupnica Dalija Orešković. Za Express govori o radikalizaciji društva, a iako joj se, kaže, crta meta na čelu, ne planira prestati progovarati i upozoravati na probleme.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore
VIDEO Kaos u Sloveniji, snažno nevrijeme potopilo ceste: 'Sve je gora situacija iz sata u sat'
FOTO Kaos na cestama: Kolona od 6 km zbog sudara, a zbog vode zatvorena A1 kod Ravče