Prognoza za četvrtak: Na jugu vrućine i crveno upozorenje, na sjeveru oluje i vrlo nestabilno

Ljeto je stiglo, a s njim i vrućine, ali i ljetne oluje. A takvo vrijeme očekuje nas i u četvrtak

- U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu promjenljivo i vrlo nestabilno vrijeme. Mjestimični pljuskovi mogući su već u noći na četvrtak, osobito na sjeverozapadu zemlje, a bit će češći, ponegdje i intenzivni u četvrtak popodne i navečer - stoji na stranicama DHMZ-a.

Dalje navode:

- Lokalno je vjerojatno grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom. U Dalmaciji i dalje pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, navečer na sjeveru bura. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu između 21 i 26 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 31 do 36 °C.

Za četvrtak je za splitsku regiju izdano crveno upozorenje, dok su osječka, zagrebačka, karlovačka i kninska u 'narančastom'.