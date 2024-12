Prognoza za doček: U 2025. ući ćemo s minusima, a onda nam stiže promjena. U petak snijeg

Sutra će vrijeme u Hrvatskoj obilježiti stabilne vremenske prilike s nešto magle i niskih oblaka u unutrašnjosti, dok će na Jadranu prevladavati vedro i sunčano.

Na kopnu će jutro biti hladno, s temperaturom zraka od -4 do 1°C. U nizinama središnje i sjeverne Hrvatske očekuje se gusta magla, koja se ponegdje može zadržati i tijekom prijepodneva. Danju će temperatura porasti na 5 do 10°C, ovisno o količini sunčanih razdoblja.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će prevladavati pretežno vedro vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se od 3°C na sjevernom Jadranu do 8°C u Dalmaciji, dok će dnevne vrijednosti dosezati ugodnih 13 do 16°C. Vjetar će biti uglavnom slab, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a more će biti mirno ili malo valovito.

Gorska područja imat će promjenjivo oblačno vrijeme uz mogućnost kraćih sunčanih razdoblja. Jutarnje temperature će se spustiti do -5°C, dok će tijekom dana porasti na 3 do 7°C.

Oborina se ne očekuje u cijeloj zemlji, što će mnogima omogućiti uživanje na otvorenom, bilo u šetnji gradovima ili prirodom.

Uz ovakve vremenske uvjete, preporučuje se prilagoditi odijevanje hladnim jutarnjim temperaturama, dok će tijekom dana, osobito uz sunce, biti ugodnije. Za vozače na kopnu važno je napomenuti da gusta magla može smanjiti vidljivost, stoga je potreban dodatan oprez.

Foto: DHMZ

Sljedećih dana očekuje se nastavak stabilnog vremena, ali uz mogućnost postupnog naoblačenja u drugom dijelu tjedna.

Silvestrovo će biti stabilno, no to ne znači potpuno mirno vrijeme. U meteorološkom smislu očekuje se malo ili nimalo vjetra te pretežno vedro nebo, iako ni to ne isključuje mogućnost oborina.

U novogodišnjoj noći unutrašnjost će zahvatiti temperaturni minusi, ponegdje i magla ili izmaglica. Maglovito vrijeme moguće je i na sjevernom dijelu Jadrana.

Foto: DHMZ

U srijedu i četvrtak bit će djelomice ili pretežno sunčano, a u četvrtak na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru povremena kiša. U petak stiže promjena – na Jadranu kiša i pljuskovi, a na kopnu kiša i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u petak sjeveroistočnjak. Temperature će u četvrtak blago porasti, no u petak na kopnu osjetno pasti.