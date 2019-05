Prognoza za vikend: Nevrijeme s pljuskom, možda čak i snijeg

Ako ste imali namjeru roštiljati ovaj vikend, možda najbolje da osmislite nekakav plan B. Jer prognoza vremena u cijeloj Hrvatskoj nije baš tipična za svibanj, pogotovo ona nedjeljna.

U cijeloj Hrvatskoj, a pogotovo u Dalmaciji, za danas je najavljeno umjereno do pretežno oblačno vrijeme, s tim da će u Dalmaciji najvjerojatnije biti popraćeno jakim pljuskom. Velika je vjerojatnost kiše i za zadarsko, i za šibensko, splitsko, dubrovačko područje... Na zagrebačkom području i u Slavoniji kiša bi, ako je bude, trebala biti znatno slabijeg intenziteta nego na jugu.

Vjetar će, kaže DHMZ, u subotu biti slab do umjeren južni i jugoistočni. Maksimalna dnevna temperatura u Dalmaciji bit će do 17 stupnjeva, na sjeveru Hrvatske do maksimalnih 20.

Nedjeljna prognoza je još gora, stiže zahlađenje i na širem zagrebačkom području maksimalna dnevna temperatura neće biti viša od devet stupnjeva. S tim da bi u Lici i Gorskom kotaru kiša čak mogla prijeći u snijeg! U Podravini i Međimurju bit će olujne bure, podno Velebita čak i s orkanskim udarima. Tako da, ako niste promijenili zimske gume a idete na put, dobro ste napravili...

U nedjelju, obilnije oborine bit će ponajprije na sjevernom Jadranu, u središnjim predjelima te u Gorskom kotaru i Lici gdje će uz pad temperature kiša prelaziti u snijeg. Zapuhat će umjeren i jak sa sjeverni vjetar koji će u Podravini i Međimurju na udare biti i olujan. Na sjevernom Jadranu jaka i olujna bura, navečer podno Velebita s orkanskim udarima, dok će u Dalmaciji umjereno jugo i jugozapadnjak poslijepodne malo pojačati. Temperatura zraka u središnjim i gorskim predjelima od 5 do 10, na sjevernom Jadranu i u Slavoniji od 10 do 15, a u Dalmaciji od 14 do 19 °C, stoji u prognozi DHMZ-a.

Meteorolozi Tanja Renko i Zoran Vakula poručuju da pripremite topliju odjeću za nedjelju i ponedjeljak osobito ako živite u unutrašnjosti, gdje će poslijepodnevna temperatura zraka biti među najnižim znanim u ovom dijelu godine - bliža prosječnim najnižim, a ne najvišim vrijednostima. A s razvedravanjem u utorak u unutrašnjosti pri tlu prijeti i mjestimičan mraz...

U nedjelju još hladnije, uz kišu, buru, jugo, u gorju i snijeg, a od ponedjeljka...

- Zamjetno će svježije u kopnenom području biti u većinom oblačnu i kišovitu nedjelju, i to osobito u večernjim satima. Naime, u zapadnim će krajevima jutro biti najtopliji dio dana, a s padom temperature u višem će gorju biti snijega. Ponedjeljak će također biti poprilično svjež i razmjerno vjetrovit, no oborine će postupno prestati. Nakon toga uslijedit će barem dva suha i djelomice sunčana dana, a bit će i toplije. Krajem razdoblja ponovno raste vjerojatnost za promjenljivije vrijeme.

Na Jadranu u nedjelju i dalje mjestimice obilnija kiša i pad temperature, izraženiji na sjevernom dijelu, gdje će zapuhati jaka i olujna bura. U ponedjeljak će hladnije biti posvuda kako će se bura i sjeverni vjetar proširiti na cijelu obalu, a i kiša će do kraja dana prestati. Utorak i srijeda bit će sunčani, vjetar će već tijekom utorka sasvim oslabjeti. No, jugo u četvrtak će najaviti ponovno nestabilnije vrijeme, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

