Proizvodnja biogoriva: 'Imamo tri rafinerije i sve su ugašene'

U Vukovaru je u petak održan prvi od tri najavljena okrugla stola koje je organizirao Jozo Radoš, zastupnik u EU parlamentu, kako bi upozorio na činjenicu da Hrvatska umnogome kaska za Europom kada je u pitanju proizvodnja biodizela.

'Slučaj vukovarske biorafinerije - europska rafinerija s hrvatskom sudbinom' nazvan je prvi okrugli stol na kojemu su u Vukovaru sudjelovali broj stručnjaci iz polja energetike, obnovljivih izvora energije, nadležnih ministarstava i lokalne vlasti.

- Cilj je razmotriti mogućnost proizvodnje biogoriva u Hrvatskoj. Mi imamo tri rafinerije i sve tri su ugašene. Ne ispunjavamo svoje ciljeve. Trenutno je u tijeku stvaranje nova europske strategije obnovljivih izvora općenito, bio goriva posebno. To su vrlo zahtjevne i skupe politike i bilo bi šteta da ne stavimo u pogon naše potencijale, uključujući i ova tri postrojenja koje imamo. Ako to ne učinimo, to će nas koštati radnih mjesta, gubitak novca, penalizaciju, zagađenje zraka i puno toga. Cilj koji sam si postavio je da pokušam to osvijestiti, na neki način pritisnuti hrvatske vlasti da nova strategija i nove politike budu u skladu sa time što se upravo sada dogovara u EU. Bilo bi doista šteta da budemo na repu - pojasnio je svoju inicijativu Jozo Radoš.

Hrvatska ima staru strategiju donesenu još 2009. godine. Ona je umnogome donesena samo na papiru. Hrvatske se obvezala do 2020. godine proizvoditi 3 posto od ukupne europske potrebe biodizela. Proizvodnja je krenula i temeljila se na iskoristivosti uvezene sirovine, jer nismo imali svoju. Nakon što su tri hrvatske biorafinerije gorivo proizvele, nitko ih nije htio kupiti.

- Još nije jasno da li se zbog toga što više ne proizvodimo ništa plaćaju penali prema RH ili mi plaćamo penale prema biorafinerijama koje su izgrađene a ne funkcioniraju a postoji opasnost i plaćanja penala prema EU ukoliko ne budemo ostvarivali postavljene ciljeve. Jedan od ciljeva je i da utvrdimo što se tu zapravo radi. Da li uopće naša ministarstva naplaćuju te penale ili smo donijeli neke odluke koje ne poštivamo. Zašto se nije poticalo poljoprivrednike na proizvodnju sirovine, zašto su poticaji za rafinerije bili toliko mali da one nisu mogle egzistirati. Zna se da proizvodnja biodizela nije tržišno isplativa. Trebalo je napraviti cijeli projekt poticanja proizvodnje sirovine, poticanje proizvođača i poticanje distributera. Hrvatska vlada u to vrijeme nije postavila tu mrežu poticaja i taj cijeli posao je propao. Zato danas imamo nula posto proizvodnje bioetanola u Hrvatskoj - istaknuo je Radoš.

Biti će održana tri okrugla stola; prve se bavi mogućnostima korištenja neobrađenog poljoprivrednog zemljišta kojih u Hrvatskoj ima 600 tisuća hektara; drugi će se baviti mogućnostima proizvodne biogoriva iz šumske biomase , a treći će biti završna konferencija u Sisku na kojoj će se sumirati zaključci dvaju konferencija i donijeti neki smjer koji bi za Hrvatsku bio optimalan.