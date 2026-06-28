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Projekt između Hrvatske i BiH uz američku podršku otvorio novo nadmetanje SAD-a i EU

Piše Božo Kovačević,
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Projekt između Hrvatske i BiH uz američku podršku otvorio novo nadmetanje SAD-a i EU
Foto: EXPRESS

Pokušava li priklanjanjem američkim interesima Plenković oživjeti Washingtonski sporazum, pita se u velikoj analizi za novi broj tjednika Express Božo Kovačević, bivši diplomat i politički analitičar

Bosna i Hercegovina protektorat je međunarodne zajednice. Jedan od problema aktualne Bosne i Hercegovine jest taj da se današnja međunarodna zajednica znatno razlikuje od one koja je postojala u vrijeme donošenja Daytonskog sporazuma 1995. godine. Potpisnici konačne verzije dokumenta su – osim Alije Izetbegovića, Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana – bili predstavnik EU Felipe Gonzales, predsjednik Francuske Jacques Chirac, njemački kancelar Helmuth Kohl, britanski premijer John Major, američki predsjednik William Clinton i predstavnik Ruske Federacije Viktor Černomirdin. Ono što je bilo moguće 1995., danas više nije moguće. Stanje u međunarodnoj zajednici danas je takvo da bi bio dobrodošao neki novi sporazum kojim bi se oktroirao svjetski mir. Neke od država koje su prije više od trideset godina zajedničkim snagama primorale igrače unutar BiH i dvije izravno uključene susjedne države – Srbiju, odnosno, Saveznu Republiku Jugoslaviju i Republiku Hrvatsku – da prekinu rat danas su međusobno zaraćene ili u takvim odnosima da je njihovo usuglašeno djelovanje postalo nezamislivo. Oni koji su 1995. bili jamci mira u BiH danas su potencijalni uzročnici novih sukoba i mogućeg novog rata.

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