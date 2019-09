"Projekt 'Slavonija' je realan i ljudima podiže kvalitetu života'

Izvijestio je kako je od 18,75 milijarda kuna, koliko je na raspolaganju u Projektu "Slavonija" dosad ugovoreno 10,66 milijarda, isplaćeno je 4,11 milijarda kuna, a samo od prošle sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijemugovoreni su projekti vrijedni više od 960 milijuna kuna.

Najveći dio (5,4 milijarde kuna) namijenjen je operativnom programu "Konkuretnost i kohezija" za izgradnju i opremanje bolnica, poduzetničkih centara, izgradnju cesta i škola, a za program "Učinkoviti ljudski potencijali", u čijim je mjerama i program "Zaželi", namijenjeno je gotovo milijardu kuna, rekao je Pavić.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković izvijestila je kako su kroz program ruralnog razvoja za pet slavonskih županija ugovoreni projekti vrijedni 4,1 milijardu kuna, od čega najviše u Osječko-baranjskoj županiji - 37 posto ukupno ugovorenih financijskih sredstava.

Dosad su u Slavoniji preko programa ruralnog razvoja ugovorena 884 projekata razvoja malih poljoprivrednih gospodarstava, vrijedna gotovo 100 milijuna kuna. Kroz program ruralnog razvoja u Slavoniji i Baranji trenutačno se grade 54 dječja vrtića, 41 farma, 15 plastenika, 34 nova trajna nasada, 31 objekt za preradu, pet sustava natapanja te 15 projekata obnovljivih izvora energije i 406 projekata modernizacije ili nabave nove opreme, istaknula je ministrica Vučković.

Objasnila je kako se jedan dio ulaganja odnosi na investicije u lokalnu infrastrukturu, ceste, društvene i vatrogasne domove te projekte vodopskrbe i odvodnje, a dosad su u Slavoniji ugovorena 282 takva projekta i potpora je vrijedna 694 milijuna kuna.

Od prošle sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem preko programa ruralnog razvoja ugovoreni su novi projekti vrijedni 830 milijuna kuna, a isplaćeno je 430 milijujna kuna, dodala je.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar izvijestio je kako je u razvoj komunalnog standarda općina i gradova u zadnje dvije i pol godine uložen 31 milijun kuna za energetsku obnovu škola, vrtića i bolnica. Njihovi osnivači s ministarstvom su ugovorili 585 milijuna kuna nepovratnog novca, a u programu subvencioniranih stambenih kredita dosad su ugovorene subvencije od 10,2 milijuna kuna.

- Subvencije stambenih kredita nisu samo novci, već su to i mlade obitelji koje su tako riješile svoje stambeno pitanje. U Slavoniji se tako kupilo ili se gradi 547 kuća i 335 stanova. 2018. godine imamo porast od 97 posto korisnika subvencioniranih kredita u odnosu na 2017. U tim se obiteljima do sada rodilo 152 djece, i to je prava demografska mjera s kojim ćemo nastaviti, poručio je Štromar.

Najavio je kako se 10. rujna otvara novi natječaj za subvencionirane kredite, a za tri do četiri mjeseca očekuje se nova alokacija i oko milijardu eura za projekte energetske obnove javnih i višestambenih zgrada, i bit će ponovno otvoren natječaj.

Sjednica će završiti raspravom i zaključcima radi što djelotvornije provedbe tog projekta, a nakon toga bit će potpisano 17 ugovora za realizaciju projekata u Slavoniji, Baranji i Srijemu, vrijednih 232 milijuna kuna.

